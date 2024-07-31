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Спрос на IT-ипотеку не упадет после обновления ее условий, считают эксперты

Спрос на IT-ипотеку не упадет после обновления ее условий, считают эксперты - 31.07.2024, ПРАЙМ

Спрос на IT-ипотеку не упадет после обновления ее условий, считают эксперты

В России на фоне дорогой рыночной ипотеки не будет падать спрос на обновленную IT-ипотеку, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T19:54+0300

2024-07-31T19:54+0300

2024-07-31T19:54+0300

экономика

россия

недвижимость

it-ипотека

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. В России на фоне дорогой рыночной ипотеки не будет падать спрос на обновленную IT-ипотеку, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Правительство России продлило IT-ипотеку до 2030 года с изменением ее условий. С августа этого года ставка по ней вырастет с 5% до 6% годовых, из программы исключаются Москва и Санкт-Петербург, а максимальная сумма кредита составит 9 миллионов рублей. "IT-ипотека будет популярна с учетом того, что процентная ставка на фоне текущих ипотечных ставок выросла несущественно. При этом снижение общей суммы кредитования с 18 до 9 миллионов рублей может стать более серьезной проблемой с учетом стоимости новостроек и первого взноса по ипотеке", - рассказал завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов, отметив, что IT-ипотека тем не менее останется популярной и будет привлекать людей в отрасль. Руководитель портала "ЕРЗ.РФ" Кирилл Холопик заявил, что программа, как и любая ипотека со ставкой 6%, поддержит спрос на новостройки в текущих условиях. Он также считает, что доля IT-ипотеки в регионах превысит 5% в общем объеме продаж на рынке новостроек. Главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко полагает, что изменение в один процентный пункт не повлияет отрицательным образом на спрос на IT-ипотеку при нынешних рыночных ставках по ипотеке. "Те, кто раньше не хотел брать IT-ипотеку, теперь ее возьмут, чтобы хотя бы зафиксировать вынужденное финансирование при нынешних ставках по депозитам: чтобы брать с него деньги и платить за ипотеку. Грубая схема, но все нынешние перекосы к этому и приводят", - считает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость, it-ипотека