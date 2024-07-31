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Прибыль Starbucks за 9 месяцев фингода снизилась на 2%
Прибыль Starbucks за 9 месяцев фингода снизилась на 2% - 31.07.2024, ПРАЙМ
Прибыль Starbucks за 9 месяцев фингода снизилась на 2%
Чистая прибыль крупнейшей сети кофеен в мире Starbucks по итогам первых трех кварталов 2023-2024 финансового года (завершились 30 июня) сократилась на 1,8% - до | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T05:24+0300
2024-07-31T05:24+0300
2024-07-31T05:24+0300
экономика
starbucks
фастфуд
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей сети кофеен в мире Starbucks по итогам первых трех кварталов 2023-2024 финансового года (завершились 30 июня) сократилась на 1,8% - до 2,852 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на обыкновенную акцию снизилась до 2,51 доллара с 2,52 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период при этом поднялась на 1,9% - до 27,102 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала финансового года чистая прибыль сети кофеен опустилась на 7,6%, до 1,055 миллиарда долларов, разводненная прибыль на обыкновенную акцию - до 0,93 доллара с 0,99 доллара годом ранее, что совпало с прогнозами аналитиков. Выручка компании снизилась на 0,6%, до 9,114 миллиарда долларов, аналитики ждали 9,25 миллиарда. В третьем квартале компания открыла 526 новых кофеен, теперь их число составляет 39 477. Сопоставимые продажи в мире снизились на 3%, в США - на 2%, в Китае - на 14%. После закрытия основных торгов в США акции Starbucks дорожают на 2,4%. Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью более 39 тысяч кофеен по всему миру.
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starbucks, фастфуд
Экономика, Starbucks, фастфуд
Прибыль Starbucks за 9 месяцев фингода снизилась на 2%
Чистая прибыль Starbucks за 9 месяцев 2023-2024 фингода снизилась на 2%, до $2,85 млрд
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей сети кофеен в мире Starbucks по итогам первых трех кварталов 2023-2024 финансового года (завершились 30 июня) сократилась на 1,8% - до 2,852 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на обыкновенную акцию снизилась до 2,51 доллара с 2,52 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период при этом поднялась на 1,9% - до 27,102 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала финансового года чистая прибыль сети кофеен опустилась на 7,6%, до 1,055 миллиарда долларов, разводненная прибыль на обыкновенную акцию - до 0,93 доллара с 0,99 доллара годом ранее, что совпало с прогнозами аналитиков. Выручка компании снизилась на 0,6%, до 9,114 миллиарда долларов, аналитики ждали 9,25 миллиарда.
Чистая прибыль Starbucks увеличилась на 18 процентов
В третьем квартале компания открыла 526 новых кофеен, теперь их число составляет 39 477. Сопоставимые продажи в мире снизились на 3%, в США - на 2%, в Китае - на 14%.
После закрытия основных торгов в США акции Starbucks дорожают на 2,4%.
Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью более 39 тысяч кофеен по всему миру.