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Прибыль Starbucks за 9 месяцев фингода снизилась на 2%

Прибыль Starbucks за 9 месяцев фингода снизилась на 2% - 31.07.2024, ПРАЙМ

Прибыль Starbucks за 9 месяцев фингода снизилась на 2%

Чистая прибыль крупнейшей сети кофеен в мире Starbucks по итогам первых трех кварталов 2023-2024 финансового года (завершились 30 июня) сократилась на 1,8% - до | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T05:24+0300

2024-07-31T05:24+0300

2024-07-31T05:24+0300

экономика

starbucks

фастфуд

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей сети кофеен в мире Starbucks по итогам первых трех кварталов 2023-2024 финансового года (завершились 30 июня) сократилась на 1,8% - до 2,852 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на обыкновенную акцию снизилась до 2,51 доллара с 2,52 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период при этом поднялась на 1,9% - до 27,102 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала финансового года чистая прибыль сети кофеен опустилась на 7,6%, до 1,055 миллиарда долларов, разводненная прибыль на обыкновенную акцию - до 0,93 доллара с 0,99 доллара годом ранее, что совпало с прогнозами аналитиков. Выручка компании снизилась на 0,6%, до 9,114 миллиарда долларов, аналитики ждали 9,25 миллиарда. В третьем квартале компания открыла 526 новых кофеен, теперь их число составляет 39 477. Сопоставимые продажи в мире снизились на 3%, в США - на 2%, в Китае - на 14%. После закрытия основных торгов в США акции Starbucks дорожают на 2,4%. Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью более 39 тысяч кофеен по всему миру.

https://1prime.ru/20230503/840523229.html

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starbucks, фастфуд