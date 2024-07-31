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В ГД внесли проект о включении в пенсионный стаж периодов работы на Украине - 31.07.2024, ПРАЙМ
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В ГД внесли проект о включении в пенсионный стаж периодов работы на Украине
В ГД внесли проект о включении в пенсионный стаж периодов работы на Украине - 31.07.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о включении в пенсионный стаж периодов работы на Украине
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому, в пенсионный стаж россиян будут включаться периоды работы на Украине с 1 января 1991 года по... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T19:49+0300
2024-07-31T20:16+0300
россия
украина
стаж работы
пенсионные выплаты
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому, в пенсионный стаж россиян будут включаться периоды работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях Донецкой народной республики и Луганской народной республики — с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области — с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.Текст законопроекта доступен в думской базе данных. Согласно законопроекту, время такой работы для включения в страховой стаж можно будет подтвердить согласно выданным работодателями документов. В законопроекте также закреплена возможность установления периодов работы на основании решения межведомственной комиссии в порядке, предусмотренном российским законодательством.Кроме того, предполагается, что при определении права на страховую пенсию и исчислении ее размера учитывать величину индивидуального пенсионного коэффициента, равную 1 за полный календарный год (с 1 января по 31 декабря) работы на перечисленных выше территориях.
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россия, украина, стаж работы, пенсионные выплаты
РОССИЯ, УКРАИНА, стаж работы, пенсионные выплаты
19:49 31.07.2024 (обновлено: 20:16 31.07.2024)
 
В ГД внесли проект о включении в пенсионный стаж периодов работы на Украине

В ГД внесли законопроект о включении в пенсионный стаж россиян работы на Украине

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому, в пенсионный стаж россиян будут включаться периоды работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях Донецкой народной республики и Луганской народной республики — с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области — с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.
Текст законопроекта доступен в думской базе данных.
Согласно законопроекту, время такой работы для включения в страховой стаж можно будет подтвердить согласно выданным работодателями документов.
В законопроекте также закреплена возможность установления периодов работы на основании решения межведомственной комиссии в порядке, предусмотренном российским законодательством.
Кроме того, предполагается, что при определении права на страховую пенсию и исчислении ее размера учитывать величину индивидуального пенсионного коэффициента, равную 1 за полный календарный год (с 1 января по 31 декабря) работы на перечисленных выше территориях.
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РОССИЯУКРАИНАстаж работыпенсионные выплаты
 
 
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