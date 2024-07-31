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Суд в Москве оштафовал Google на пять миллионов рублей

Суд в Москве оштафовал Google на пять миллионов рублей - 31.07.2024, ПРАЙМ

Суд в Москве оштафовал Google на пять миллионов рублей

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 5 миллионов рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T10:28+0300

2024-07-31T10:28+0300

2024-07-31T10:33+0300

google

москва

штраф

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 5 миллионов рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением мирового судьи судебного участка №371 Таганского района г. Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы, Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.7.10 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ с оборотным штрафом. Тогда, в конце 2021 года, Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Впоследствии американская компания получила еще два оборотных штрафа: 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО; 4,6 миллиарда - за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.

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