https://1prime.ru/20240731/telegram-850580846.html
Telegram добавил новые функции в мобильное приложение
Telegram добавил новые функции в мобильное приложение - 31.07.2024, ПРАЙМ
Telegram добавил новые функции в мобильное приложение
Telegram включил в мобильное приложение для Android и iOS функцию вспышки в видеосообщениях, создал раздел с мини-приложениями на базе мессенджера, а также... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T22:21+0300
2024-07-31T22:21+0300
2024-07-31T22:22+0300
telegram
мессенджер telegram
публикации в telegram
обновление
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Telegram включил в мобильное приложение для Android и iOS функцию вспышки в видеосообщениях, создал раздел с мини-приложениями на базе мессенджера, а также новые особенности поиска и другие функции. Об этом сообщил мессенджер на своем сайте. Отмечается, что теперь при записи видеосообщения можно включить вспышку как на фронтальной, так и на задней камере. В разделе "Поиск" в чатах, каналах, файлах и т.д. добавили вкладку с популярными у пользователя мини-приложениями. Появился встроенный браузер, на котором можно сворачивать страницы и разворачивать их из нижней панели. На этом браузере возможен просмотр децентрализованных сайтов в сети TON. При этом после получения нового сообщения можно вернуться в чат без потери открытых ранее веб-страниц, статей или игр в мини-приложениях. Также можно добавить страницу в закладки для возвращения к ней позднее. У пользователей появилась возможность добавлять в историю анимированный виджет погоды, музыкальный трек, ссылки или геопозицию. Он доступны на вкладке "Стикеры" в редакторе историй. При публикации видеоистории в профиле теперь можно установить в качестве обложки любой ее кадр. Кроме того, теперь "Звезды" Telegram можно приобретать в качестве подарка для пользователей из списка контактов.
https://1prime.ru/20240724/telegram-850384584.html
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ПРАЙМ
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telegram, мессенджер telegram, публикации в telegram, обновление
Telegram, мессенджер Telegram, публикации в Telegram, обновление
Telegram добавил новые функции в мобильное приложение
Telegram добавил в мобильное приложение вспышку и раздел с мини-приложениями
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Telegram включил в мобильное приложение для Android и iOS функцию вспышки в видеосообщениях, создал раздел с мини-приложениями на базе мессенджера, а также новые особенности поиска и другие функции. Об этом сообщил мессенджер на своем сайте.
Отмечается, что теперь при записи видеосообщения можно включить вспышку как на фронтальной, так и на задней камере.
В разделе "Поиск" в чатах, каналах, файлах и т.д. добавили вкладку с популярными у пользователя мини-приложениями.
Появился встроенный браузер, на котором можно сворачивать страницы и разворачивать их из нижней панели. На этом браузере возможен просмотр децентрализованных сайтов в сети TON. При этом после получения нового сообщения можно вернуться в чат без потери открытых ранее веб-страниц, статей или игр в мини-приложениях. Также можно добавить страницу в закладки для возвращения к ней позднее.
У пользователей появилась возможность добавлять в историю анимированный виджет погоды, музыкальный трек, ссылки или геопозицию. Он доступны на вкладке "Стикеры" в редакторе историй. При публикации видеоистории в профиле теперь можно установить в качестве обложки любой ее кадр.
Кроме того, теперь "Звезды" Telegram можно приобретать в качестве подарка для пользователей из списка контактов.
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