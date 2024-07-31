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Генпрокурор связал теракты в "Крокусе" и Дагестане с просчетами властей
Генпрокурор связал теракты в "Крокусе" и Дагестане с просчетами властей - 31.07.2024, ПРАЙМ
Генпрокурор связал теракты в "Крокусе" и Дагестане с просчетами властей
Трагические события в Подмосковье и Дагестане во многом произошли из-за допущенных просчетов уполномоченных органов власти, отметил генпрокурор РФ Игорь... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T14:05+0300
2024-07-31T14:05+0300
2024-07-31T14:05+0300
происшествия
генпрокурор
игорь краснов
генеральный прокурор игорь краснов
крокус сити холл
теракт
дагестан
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Трагические события в Подмосковье и Дагестане во многом произошли из-за допущенных просчетов уполномоченных органов власти, отметил генпрокурор РФ Игорь Краснов. "И это требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок", – сделал вывод Краснов. Нападение боевиков на зрителей в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошло 22 марта. Погибли 145 человек. В Дербенте и Махачкале 23 июня боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Погибли 22 человека.
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генпрокурор, игорь краснов, генеральный прокурор игорь краснов, крокус сити холл, теракт, дагестан
Происшествия, генпрокурор, Игорь Краснов, генеральный прокурор Игорь Краснов, Крокус сити холл, теракт, Дагестан
Генпрокурор связал теракты в "Крокусе" и Дагестане с просчетами властей
Краснов: теракты в "Крокусе" и Дагестане стали возможны из-за просчетов властей
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Трагические события в Подмосковье и Дагестане во многом произошли из-за допущенных просчетов уполномоченных органов власти, отметил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"И это требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок", – сделал вывод Краснов.
Нападение боевиков на зрителей в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошло 22 марта. Погибли 145 человек. В Дербенте и Махачкале 23 июня боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Погибли 22 человека.
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