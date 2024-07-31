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Генпрокурор связал теракты в "Крокусе" и Дагестане с просчетами властей

Генпрокурор связал теракты в "Крокусе" и Дагестане с просчетами властей - 31.07.2024, ПРАЙМ

Генпрокурор связал теракты в "Крокусе" и Дагестане с просчетами властей

Трагические события в Подмосковье и Дагестане во многом произошли из-за допущенных просчетов уполномоченных органов власти, отметил генпрокурор РФ Игорь... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T14:05+0300

2024-07-31T14:05+0300

2024-07-31T14:05+0300

происшествия

генпрокурор

игорь краснов

генеральный прокурор игорь краснов

крокус сити холл

теракт

дагестан

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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Трагические события в Подмосковье и Дагестане во многом произошли из-за допущенных просчетов уполномоченных органов власти, отметил генпрокурор РФ Игорь Краснов. "И это требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок", – сделал вывод Краснов. Нападение боевиков на зрителей в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошло 22 марта. Погибли 145 человек. В Дербенте и Махачкале 23 июня боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Погибли 22 человека.

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