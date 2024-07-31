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Ситуация с выпуском топлива в России стабильна, заявили в Минэнерго - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Ситуация с выпуском топлива в России стабильна, заявили в Минэнерго
Ситуация с выпуском топлива в России стабильна, заявили в Минэнерго - 31.07.2024, ПРАЙМ
Ситуация с выпуском топлива в России стабильна, заявили в Минэнерго
Ситуация с производством топлива в России стабильна, сейчас Минэнерго ожидает выхода из ремонта еще двух нефтеперерабатывающих заводов, заточенных под выпуск... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T10:27+0300
2024-07-31T10:51+0300
энергетика
топливо
россия
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Ситуация с производством топлива в России стабильна, сейчас Минэнерго ожидает выхода из ремонта еще двух нефтеперерабатывающих заводов, заточенных под выпуск бензина Аи-95, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин."Ситуация с производством стабильная. Сейчас мы ожидаем, что из ремонта должны выйти два газпромовских нефтеперерабатывающих завода, которые стояли чуть дольше на ремонте в июле. Но это как раз заводы, которые заточены под производство 95-го бензина во многом, и сейчас уже начинают запускаться установки", - сказал он на совместном заседании комитетов Госдумы о ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов.Сорокин отметил, что нефтяным компаниям удается выполнять рекомендации правительства по увеличению запасов топлива, и сейчас они выше средних исторических уровней.
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топливо, россия
Энергетика, топливо, РОССИЯ
10:27 31.07.2024 (обновлено: 10:51 31.07.2024)
 
Ситуация с выпуском топлива в России стабильна, заявили в Минэнерго

Минэнерго: рынок топлива в РФ стабилен, из ремонта выходят еще 2 НПЗ с упором на Аи-95

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Ситуация с производством топлива в России стабильна, сейчас Минэнерго ожидает выхода из ремонта еще двух нефтеперерабатывающих заводов, заточенных под выпуск бензина Аи-95, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
"Ситуация с производством стабильная. Сейчас мы ожидаем, что из ремонта должны выйти два газпромовских нефтеперерабатывающих завода, которые стояли чуть дольше на ремонте в июле. Но это как раз заводы, которые заточены под производство 95-го бензина во многом, и сейчас уже начинают запускаться установки", - сказал он на совместном заседании комитетов Госдумы о ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов.
Сорокин отметил, что нефтяным компаниям удается выполнять рекомендации правительства по увеличению запасов топлива, и сейчас они выше средних исторических уровней.
 
ЭнергетикатопливоРОССИЯ
 
 
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