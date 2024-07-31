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Ситуация с выпуском топлива в России стабильна, заявили в Минэнерго

Ситуация с выпуском топлива в России стабильна, заявили в Минэнерго - 31.07.2024, ПРАЙМ

Ситуация с выпуском топлива в России стабильна, заявили в Минэнерго

Ситуация с производством топлива в России стабильна, сейчас Минэнерго ожидает выхода из ремонта еще двух нефтеперерабатывающих заводов, заточенных под выпуск... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T10:27+0300

2024-07-31T10:27+0300

2024-07-31T10:51+0300

энергетика

топливо

россия

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Ситуация с производством топлива в России стабильна, сейчас Минэнерго ожидает выхода из ремонта еще двух нефтеперерабатывающих заводов, заточенных под выпуск бензина Аи-95, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин."Ситуация с производством стабильная. Сейчас мы ожидаем, что из ремонта должны выйти два газпромовских нефтеперерабатывающих завода, которые стояли чуть дольше на ремонте в июле. Но это как раз заводы, которые заточены под производство 95-го бензина во многом, и сейчас уже начинают запускаться установки", - сказал он на совместном заседании комитетов Госдумы о ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов.Сорокин отметил, что нефтяным компаниям удается выполнять рекомендации правительства по увеличению запасов топлива, и сейчас они выше средних исторических уровней.

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топливо, россия