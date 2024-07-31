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Денежная масса России в национальном определении увеличилась в июне - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Денежная масса России в национальном определении увеличилась в июне
Денежная масса России в национальном определении увеличилась в июне - 31.07.2024, ПРАЙМ
Денежная масса России в национальном определении увеличилась в июне
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне увеличился на 1%, следует из данных ЦБ РФ. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T14:45+0300
2024-07-31T14:45+0300
банк россии
денежная масса
россия
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне увеличился на 1%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 июля составил 103,557 триллиона рублей против 102,519 триллиона на 1 июня 2024 года. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,038 триллиона рублей.
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денежная масса, россия
Банк России, денежная масса, РОССИЯ
14:45 31.07.2024
 
Денежная масса России в национальном определении увеличилась в июне

ЦБ: денежная масса РФ в национальном определении в июне увеличилась до 103,6 трлн руб

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне увеличился на 1%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 июля составил 103,557 триллиона рублей против 102,519 триллиона на 1 июня 2024 года. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,038 триллиона рублей.
 
Банк Россииденежная массаРОССИЯ
 
 
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