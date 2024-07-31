https://1prime.ru/20240731/tsb-850568021.html

Денежная масса России в национальном определении увеличилась в июне

Денежная масса России в национальном определении увеличилась в июне - 31.07.2024, ПРАЙМ

Денежная масса России в национальном определении увеличилась в июне

Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне увеличился на 1%, следует из данных ЦБ РФ. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T14:45+0300

2024-07-31T14:45+0300

2024-07-31T14:45+0300

банк россии

денежная масса

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне увеличился на 1%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 июля составил 103,557 триллиона рублей против 102,519 триллиона на 1 июня 2024 года. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,038 триллиона рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

денежная масса, россия