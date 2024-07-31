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ЦБ доработал концепцию национального норматива краткосрочной ликвидности

ЦБ доработал концепцию национального норматива краткосрочной ликвидности - 31.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ доработал концепцию национального норматива краткосрочной ликвидности

Банк России доработал концепцию национального норматива краткосрочной ликвидности с учетом мнения рынка и результатов собственного дополнительного анализа, в... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T19:13+0300

2024-07-31T19:13+0300

2024-07-31T19:13+0300

банк россии

ликвидность

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Банк России доработал концепцию национального норматива краткосрочной ликвидности с учетом мнения рынка и результатов собственного дополнительного анализа, в частности расширил перечень высоколиквидных активов и уточнил подход к определению оттоков денежных средств по счетам эскроу, сказано в сообщении на сайте регулятора. "Банк России доработал концепцию национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ) с учетом мнения рынка и результатов собственного дополнительного анализа", - говорится в сообщении. В сообщении отмечается, что расширен перечень высоколиквидных активов (ВЛА) - теперь в них включены инструменты секьюритизации, облигации, выпущенные в рамках проектов технологического суверенитета, структурной адаптации экономики и устойчивого развития; в структуре ВЛА несколько увеличена доля активов второго и третьего уровней (менее ликвидные активы, включаемые в расчет ННКЛ с большим дисконтом). Также указывается, что в расчете ВЛА теперь учтены не все кредиты инвестиционного класса, а только синдицированные. Это послужит стимулом к развитию рынка синдицированного кредитования и снижению концентрации кредитных рисков в секторе. После завершения стандартизации таких кредитов будут дополнительно уточнены критерии, в ВЛА будут включаться только кредиты, предоставленные на основе стандартной документации: они потенциально более ликвидны. "Уточнен подход к определению оттоков денежных средств по счетам эскроу: исключены средства, идущие на погашение задолженности застройщиков в том же банке. Это позволит более точно рассчитывать фактические показатели оттока по банку", - отметили в ЦБ. В ближайшее время Банк России планирует разместить на своем сайте проект нормативного акта по ННКЛ для проведения оценки регулирующего воздействия. При этом ожидается, что новый норматив заработает с 1 января 2026 года. В ноябре прошлого года ЦБ сообщал, что планирует с 2025 года поэтапно внедрять национальный норматив краткосрочной ликвидности для банков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ликвидность