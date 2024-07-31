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В ЦСР назвали ожидаемый турпоток в Россию по итогам 2024 года

В ЦСР назвали ожидаемый турпоток в Россию по итогам 2024 года - 31.07.2024, ПРАЙМ

В ЦСР назвали ожидаемый турпоток в Россию по итогам 2024 года

Туристический поток в Россию по итогам 2024 года может составить около 5 миллионов иностранных туристов, а в 2025 году - достичь 6,5 миллиона, рассказала РИА... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T19:27+0300

2024-07-31T19:27+0300

2024-07-31T19:29+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Туристический поток в Россию по итогам 2024 года может составить около 5 миллионов иностранных туристов, а в 2025 году - достичь 6,5 миллиона, рассказала РИА Новости директор центра по развитию международного туризма ЦСР Юлия Максутова. По данным Росстата, которые приводят в ЦСР, количество иностранных туристов в коллективных средствах размещения по итогам 2023 года составило более 3,968 миллиона человек. "Россия планирует принять по итогам 2024 года около 5 миллиона иностранных туристов, а в будущем 2025 году нарастить этот показатель до 6,5 миллиона. Мы наблюдаем последовательную динамику роста турпотоков из стран Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона. ЦСР совместно с Минэкономразвития РФ и российскими регионами ведет большую работу по налаживанию двусторонних связей, позиционированию России под единым брендом Discover Russia, запуску прямых чартерных авиарейсов", - сказала Максутова. По ее мнению, сейчас важно наладить регулярное авиасообщение с Саудовской Аравией, а также завершить переговоры по взаимной интеграции платежных систем. Она привела в пример удобное траспортное сообщение между Россией и Китаем: 162 регулярных авиарейса в неделю обеспечивают стабильный поток китайских туристов, занимающий долю более 50% от общего потока иностранцев. Основными направлениями поездок иностранцев по России стали Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Мурманск, Владивосток. "В этом году мы показали им Сочи с возможностью объединить снежный и пляжный сезоны. Готовимся презентовать Камчатку под брендом Discover Russia для китайских туристов как место, где из вулканов рождаются драконы", - добавила Максутова. Она отметила, что основу для дальнейшего наращивания въездного турпотока составят расширение географии прямого авиасообщения, решение вопроса безналичных платежей, а также создание специальных туристических продуктов, адаптированных под запросы иностранцев. "Стабильный рост на 30% обусловлен введением в августе прошлого года механизмов получения электронной визы для 55 стран и группового безвизового обмена для Китая и Ирана. Причем мы четко видим, как иранские туристы полетели в Россию массово лишь после запуска прямого авиасообщения Тегеран-Санкт-Петербург в мае и чартеров Тегеран-Москва и Тегеран-Сочи в июне. Электронную визу в Россию пока оформляют 18% туристов, но эта цифра будет расти по мере популяризации. Механизмом электронной визы за первое полугодие 2024 года воспользовались 276 тысяч туристов", - сказала Максутова.

https://1prime.ru/20240729/azov-850508798.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цср, туризм, турпоток