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Глава Пентагона прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС
Глава Пентагона прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС - 31.07.2024, ПРАЙМ
Глава Пентагона прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС
Нет информации о причастности Израиля к убийству главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, а также о владении США информацией о планирующемся... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T09:34+0300
2024-07-31T09:34+0300
2024-07-31T09:55+0300
хамас
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убийство
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Нет информации о причастности Израиля к убийству главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, а также о владении США информацией о планирующемся преступлении, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."У меня ничего для вас нет по этому поводу", - сказал глава Пентагона на вопросы журналистов, сообщает американская газета New York Times.Ранее стало известно, что в Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Уточняется, что это произошло после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Как отмечается, Хания "был убит в результате вероломного налета сионистов на его резиденцию в Тегеране".
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хамас, пентагон, израиль, убийство, ллойд остин
ХАМАС, Пентагон, ИЗРАИЛЬ, убийство, Ллойд Остин
Глава Пентагона прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС
Остин заявил, что у него нет информации о причастности Израиля к убийству Хании
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Нет информации о причастности Израиля к убийству главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, а также о владении США информацией о планирующемся преступлении, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"У меня ничего для вас нет по этому поводу", - сказал глава Пентагона на вопросы журналистов, сообщает американская газета New York Times.
Ранее стало известно, что в Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Уточняется, что это произошло после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Как отмечается, Хания "был убит в результате вероломного налета сионистов на его резиденцию в Тегеране".