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Глава Пентагона прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС

Глава Пентагона прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС - 31.07.2024, ПРАЙМ

Глава Пентагона прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС

Нет информации о причастности Израиля к убийству главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, а также о владении США информацией о планирующемся... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T09:34+0300

2024-07-31T09:34+0300

2024-07-31T09:55+0300

хамас

пентагон

израиль

убийство

ллойд остин

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Нет информации о причастности Израиля к убийству главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, а также о владении США информацией о планирующемся преступлении, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."У меня ничего для вас нет по этому поводу", - сказал глава Пентагона на вопросы журналистов, сообщает американская газета New York Times.Ранее стало известно, что в Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Уточняется, что это произошло после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Как отмечается, Хания "был убит в результате вероломного налета сионистов на его резиденцию в Тегеране".

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хамас, пентагон, израиль, убийство, ллойд остин