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IRNA: ХАМАС отомстит Израилю за убийство главы политбюро Хании

IRNA: ХАМАС отомстит Израилю за убийство главы политбюро Хании - 31.07.2024, ПРАЙМ

IRNA: ХАМАС отомстит Израилю за убийство главы политбюро Хании

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания отдал жизнь борьбе, он был готов принять мученическую смерть. Мы считаем своим долгом отомстить за его пролитую на территории | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T12:11+0300

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2024-07-31T12:11+0300

хамас

израиль

палестино-израильский конфликт

иран

убийство

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БЕЙРУТ, 31 июл – ПРАЙМ. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания отдал жизнь борьбе, он был готов принять мученическую смерть. Мы считаем своим долгом отомстить за его пролитую на территории Ирана кровь, подчеркнул Верховный лидер Ирана Али Хаменеи."Мученик Хания отдал годы своей драгоценной жизни на поле почетной борьбы, был готов к мученической смерти, отдал жизни своих детей и близких на этом пути. Он не страшился погибнуть на пути Божием и спасти рабов Божиих, однако в этом горьком и тяжелом событии, произошедшем на территории Исламской Республики, мы считаем своим долгом отомстить за его кровь", - пишет агентство IRNA, ссылаясь на слова иранского лидера.Он также подчеркнул, что своим преступлением Израиль подготовил почву для сурового наказания."Преступный террористический израильский режим убил нашего дорогого гостя в нашем доме и (заставил нас - ред.) скорбеть, однако он также подготовил почву для своего сурового наказания", - приводит слова Хаменеи агентство IRNA.Руководство движения ХАМАС после гибели главы политбюро Исмаила Хании сообщило, что не намерено менять свои условия в переговорном процессе с Израилем. ХАМАС также оставляет за собой право на жесткий ответ за убийство, рассказал РИА Новости представитель движения в Ливане Махмуд Тах. "Израиль реализовал это убийство с целью заставить ХАМАС ослабить свои условия в переговорах. Мы этого делать не будем. И обещаем, что за это преступление армия Израиля заплатит высокую цену", - сказал Тах.Ранее стало известно, что в Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Уточняется, что это произошло после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Как отмечается, Хания "был убит в результате вероломного налета сионистов на его резиденцию в Тегеране".

https://1prime.ru/20240731/mid-850557967.html

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хамас, израиль, палестино-израильский конфликт, иран, убийство