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МИД Ирана назвал США соучастником в убийстве главы политбюро ХАМАС
МИД Ирана назвал США соучастником в убийстве главы политбюро ХАМАС - 31.07.2024, ПРАЙМ
МИД Ирана назвал США соучастником в убийстве главы политбюро ХАМАС
Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является частью геноцида палестинцев со стороны Израиля. Преступление призвано усилить нестабильность на Ближнем... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T15:36+0300
2024-07-31T15:36+0300
2024-07-31T15:43+0300
хамас
палестино-израильский конфликт
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ТЕГЕРАН, 31 июл – ПРАЙМ. Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является частью геноцида палестинцев со стороны Израиля. Преступление призвано усилить нестабильность на Ближнем Востоке. Кабмин США является соучастником в преступлении, рассказали в МИД Ирана. "Этот шаг преступного израильского режима реализован в продолжение убийств лидеров палестинского сопротивления в других странах в течение последних несколько десятилетий... Убийство Хании - новый агрессивный террористический акт этого режима - является частью плана по геноциду палестинцев, особенно в последние 10 месяцев, и осуществлен в целях усиления нестабильности в регионе Западной Азии", - следует из сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана."Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран подчеркивает ответственность правительства США как сторонника и соучастника израильского режима в продолжении оккупации (палестинских территорий - ред.) и геноцида палестинцев в совершении этого гнусного террористического акта (убийства Исмаила Хании - ред.)", - говорится в заявлении.Ранее стало известно, что в Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Уточняется, что это произошло после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Как отмечается, Хания "был убит в результате вероломного налета сионистов на его резиденцию в Тегеране".Руководство движения ХАМАС после гибели главы политбюро Исмаила Хании сообщило, что не намерено менять свои условия в переговорном процессе с Израилем. ХАМАС также оставляет за собой право на жесткий ответ за убийство.
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хамас, палестино-израильский конфликт, иран
ХАМАС, палестино-израильский конфликт, ИРАН
МИД Ирана назвал США соучастником в убийстве главы политбюро ХАМАС
МИД Ирана: цель убийства главы политбюро ХАМАС - усилить нестабильность на Ближнем Востоке
ТЕГЕРАН, 31 июл – ПРАЙМ. Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является частью геноцида палестинцев со стороны Израиля. Преступление призвано усилить нестабильность на Ближнем Востоке. Кабмин США является соучастником в преступлении, рассказали в МИД Ирана.
"Этот шаг преступного израильского режима реализован в продолжение убийств лидеров палестинского сопротивления в других странах в течение последних несколько десятилетий... Убийство Хании - новый агрессивный террористический акт этого режима - является частью плана по геноциду палестинцев, особенно в последние 10 месяцев, и осуществлен в целях усиления нестабильности в регионе Западной Азии", - следует из сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.
"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран подчеркивает ответственность правительства США как сторонника и соучастника израильского режима в продолжении оккупации (палестинских территорий - ред.) и геноцида палестинцев в совершении этого гнусного террористического акта (убийства Исмаила Хании - ред.)", - говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что в Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Уточняется, что это произошло после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Как отмечается, Хания "был убит в результате вероломного налета сионистов на его резиденцию в Тегеране".
Руководство движения ХАМАС после гибели главы политбюро Исмаила Хании сообщило, что не намерено менять свои условия в переговорном процессе с Израилем. ХАМАС также оставляет за собой право на жесткий ответ за убийство.