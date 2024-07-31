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HSBC сообщил об убытке от продажи российской "дочки" - 31.07.2024, ПРАЙМ
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HSBC сообщил об убытке от продажи российской "дочки"
HSBC сообщил об убытке от продажи российской "дочки" - 31.07.2024, ПРАЙМ
HSBC сообщил об убытке от продажи российской "дочки"
Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc признала убыток примерно в 100 миллионов долларов от пересчета валютных резервов после продажи своей... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T11:20+0300
2024-07-31T11:20+0300
hsbc
продажа бизнеса
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc признала убыток примерно в 100 миллионов долларов от пересчета валютных резервов после продажи своей российской "дочки", говорится в отчетности банка. "Во втором квартале 2024 года мы завершили продажу бизнеса в России и признали убытки от пересчета валютных резервов примерно в 0,1 миллиарда долларов", - говорится в отчете. Британо-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc в июне 2022 года объявила о планах продать дочерний банк в России. В феврале текущего года президент России своим распоряжением дал разрешение Экспобанку приобрести 100% долей в "Эйч-эс-би-си банке". Сделка была закрыта в мае, отмечалось, что "дочка" будет переименована и продолжит работу. Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).
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hsbc, продажа бизнеса
HSBC, продажа бизнеса
11:20 31.07.2024
 
HSBC сообщил об убытке от продажи российской "дочки"

HSBC сообщил об убытке в $100 млн от сделки по продаже российской "дочки"

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЗдание HSBC в Лондоне.
Здание HSBC в Лондоне. - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc признала убыток примерно в 100 миллионов долларов от пересчета валютных резервов после продажи своей российской "дочки", говорится в отчетности банка.
"Во втором квартале 2024 года мы завершили продажу бизнеса в России и признали убытки от пересчета валютных резервов примерно в 0,1 миллиарда долларов", - говорится в отчете.
Британо-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc в июне 2022 года объявила о планах продать дочерний банк в России. В феврале текущего года президент России своим распоряжением дал разрешение Экспобанку приобрести 100% долей в "Эйч-эс-би-си банке". Сделка была закрыта в мае, отмечалось, что "дочка" будет переименована и продолжит работу.
Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).
 
HSBCпродажа бизнеса
 
 
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