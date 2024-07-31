Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Большая угроза". На Западе сделали тревожное заявление о России - 31.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240731/ugroza-850575565.html
"Большая угроза". На Западе сделали тревожное заявление о России
"Большая угроза". На Западе сделали тревожное заявление о России - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Большая угроза". На Западе сделали тревожное заявление о России
Применяемые ВКС России ракеты большой дальности класса "воздух — воздух" Р-37 очень опасны для передаваемых ВСУ истребителей F-16. Такое мнение выразило издание | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T23:21+0300
2024-07-31T23:21+0300
вооружения
россия
вкс россии
ракеты
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/64/841506418_0:224:4240:2609_1920x0_80_0_0_9482cb1123c3f96ebc0affcee4de3f09.jpg
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Применяемые ВКС России ракеты большой дальности класса "воздух — воздух" Р-37 очень опасны для передаваемых ВСУ истребителей F-16. Такое мнение выразило издание Business Insider.В публикации сказано, что российские войска используют истребители Су-35 и МиГ-31, которые несут такие ракеты и их возможности "представляют большую угрозу для F-16".Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон и его союзники создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ и это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева способных нести ядерное вооружение самолетов F-16 будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, отмечали в ведомстве.Агентство Bloomberg позднее сообщило со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что первая "небольшая" партия F-16, которые ранее были переданы странами-членами НАТО, прибыла на территорию Украины. Вместе с тем официальный представитель Белого дома США Джон Кирби отказался подтверждать достоверность данного сообщения. Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240731/svo-850568116.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/64/841506418_232:0:4008:2832_1920x0_80_0_0_b60fbeffc8ba6cad12b79717ea6fbb40.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вкс россии, ракеты, f-16
Вооружения, РОССИЯ, ВКС России, ракеты, F-16
23:21 31.07.2024
 
"Большая угроза". На Западе сделали тревожное заявление о России

BI: используемые Россией ракеты Р-37 могут уничтожить F-16 в небе над Украиной

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntireСамолеты F-16
Самолеты F-16 - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntire
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Применяемые ВКС России ракеты большой дальности класса "воздух — воздух" Р-37 очень опасны для передаваемых ВСУ истребителей F-16. Такое мнение выразило издание Business Insider.
В публикации сказано, что российские войска используют истребители Су-35 и МиГ-31, которые несут такие ракеты и их возможности "представляют большую угрозу для F-16".
Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон и его союзники создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ и это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева способных нести ядерное вооружение самолетов F-16 будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, отмечали в ведомстве.
Агентство Bloomberg позднее сообщило со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что первая "небольшая" партия F-16, которые ранее были переданы странами-членами НАТО, прибыла на территорию Украины. Вместе с тем официальный представитель Белого дома США Джон Кирби отказался подтверждать достоверность данного сообщения.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
"Мы даже не могли организовать линию обороны". ВСУ потеряли два важных села
Вчера, 14:47
 
ВооруженияРОССИЯВКС РоссииракетыF-16
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала