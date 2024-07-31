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"Большая угроза". На Западе сделали тревожное заявление о России
"Большая угроза". На Западе сделали тревожное заявление о России - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Большая угроза". На Западе сделали тревожное заявление о России
Применяемые ВКС России ракеты большой дальности класса "воздух — воздух" Р-37 очень опасны для передаваемых ВСУ истребителей F-16. Такое мнение выразило издание | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T23:21+0300
2024-07-31T23:21+0300
2024-07-31T23:21+0300
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Применяемые ВКС России ракеты большой дальности класса "воздух — воздух" Р-37 очень опасны для передаваемых ВСУ истребителей F-16. Такое мнение выразило издание Business Insider.В публикации сказано, что российские войска используют истребители Су-35 и МиГ-31, которые несут такие ракеты и их возможности "представляют большую угрозу для F-16".Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон и его союзники создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ и это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева способных нести ядерное вооружение самолетов F-16 будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, отмечали в ведомстве.Агентство Bloomberg позднее сообщило со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что первая "небольшая" партия F-16, которые ранее были переданы странами-членами НАТО, прибыла на территорию Украины. Вместе с тем официальный представитель Белого дома США Джон Кирби отказался подтверждать достоверность данного сообщения. Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, вкс россии, ракеты, f-16
Вооружения, РОССИЯ, ВКС России, ракеты, F-16
"Большая угроза". На Западе сделали тревожное заявление о России
BI: используемые Россией ракеты Р-37 могут уничтожить F-16 в небе над Украиной
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ.
Применяемые ВКС России ракеты большой дальности класса "воздух — воздух" Р-37 очень опасны для передаваемых ВСУ истребителей F-16. Такое мнение выразило издание Business Insider
.
В публикации сказано, что российские войска используют истребители Су-35 и МиГ-31, которые несут такие ракеты и их возможности "представляют большую угрозу для F-16".
Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон и его союзники создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ и это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева способных нести ядерное вооружение самолетов F-16 будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, отмечали в ведомстве.
Агентство Bloomberg позднее сообщило со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что первая "небольшая" партия F-16, которые ранее были переданы странами-членами НАТО, прибыла на территорию Украины. Вместе с тем официальный представитель Белого дома США Джон Кирби отказался подтверждать достоверность данного сообщения.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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