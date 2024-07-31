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"Может не пережить". Зеленский готовит для украинцев новые налоги

"Может не пережить". Зеленский готовит для украинцев новые налоги - 31.07.2024, ПРАЙМ

"Может не пережить". Зеленский готовит для украинцев новые налоги

Украинская экономика фактически приблизилась к дефолту, плачевная ситуация отражается на испытывающем финансовые трудности населении. Единственной надеждой... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T10:18+0300

2024-07-31T10:18+0300

2024-07-31T10:18+0300

украина

дефолт

госдолг украины

финансовая помощь для украины

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Украинская экономика фактически приблизилась к дефолту, плачевная ситуация отражается на испытывающем финансовые трудности населении. Единственной надеждой Киева остается помощь Запада. Все, что сейчас может предложить государство украинцам - новые налоги, сообщает издание РИА Новости. Председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа рассказала, что в резервном фонде, из которого выделяются средства на военные нужды, из 56 миллиардов гривен на 2024-й осталось всего 592 миллиона. К концу года Киев планирует увеличить военные расходы почти в 10 раз от запланированного бюджета. Для этого правительство приняло решение поднять военный сбор с полутора до пяти процентов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Если запустится модель повышения налогов, мы получим 400-500 миллиардов гривен дополнительно на армию", — подчеркнул нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук. В случае одобрения Рады нововведения вступят в силу уже осенью.Украинские предприниматели, состоящие в Совете по вопросам поддержки предпринимательства, предупреждают, что такая мера может грозить экономике "уходом в тень". Помимо налоговых сборов, Киев планирует пополнить бюджет средствами, полученными от продажи отеля "Украина" в центре Киева, а также "Объединенной горно-химической компании", крупнейшего производителя по добыче и обогащению титановых руд.Согласно данным министра финансов Украины Сергея Марченко, ежедневно Киев тратит по 5,6 миллиардов гривен, это 166 миллиардов гривен каждый месяц. Ради этого государство стремительно сокращает расходы на другие сферы, например, на социально-гуманитарные программы. Госдолг, между тем, продолжает неуклонно расти. Так, на конец июня он составил 152 миллиарда долларов.Председатель комитета Рады по финансам Даниил Гетманцев объяснил такую динамику очередным отчислением помощи Евросоюза. При этом в 2025 году Киев планирует получить от Запада еще свыше 12 миллиардов евро. По данным агентства Fitch, Украина находится в преддефолтном состоянии.Политолог Василий Стоякин уверен, что Украина не сможет самостоятельно покрыть потребности в финансах. "Налоги повысят, скорее всего, только в следующем году. Приватизация, если им удастся все заявленное продать на аукционах, необходимых денег не принесет. Тем более нужно еще договориться с инвесторами, а такие дела за полгода не решаются. В итоге они в очередной раз просто попросят денег у партнеров. И им дадут", — убежден эксперт.

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украина, дефолт, госдолг украины, финансовая помощь для украины