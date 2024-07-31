https://1prime.ru/20240731/ukraina-850570946.html
"Гибнуть до последнего человека". В США резко высказались об Украине
"Гибнуть до последнего человека". В США резко высказались об Украине - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Гибнуть до последнего человека". В США резко высказались об Украине
Украина - это искусственно созданное государство, которое европа использует против России. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works американский... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T16:08+0300
2024-07-31T16:08+0300
2024-07-31T16:08+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Украина - это искусственно созданное государство, которое европа использует против России. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works американский разведчик в отставке Скотт Риттер.Эксперт назвал Украину государством-фальшивкой, порождением украинского национализма, в которое Европа вдохнула жизнь, но никому оно не нравится."Европа не хочет умирать за Киев, но готова позволить украинцам гибнуть до последнего человека ради опосредованной войны, ведущейся против России не ради украинских целей и задач, но ради достижения целей и задач Европы", - пояснил Риттер.По его словам, как только планы европейцев против России не осуществятся, они бросят украинцев на произвол судьбы.Президент России Владимир Путин еще в прошлом году говорил, что Запад решил воевать "до последнего украинца".
https://1prime.ru/20240730/strategiya-850555049.html
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украина, сша, скотт риттер, россия
УКРАИНА, США, Скотт Риттер, РОССИЯ
"Гибнуть до последнего человека". В США резко высказались об Украине
Риттер назвал Украину искусственным государством, используемым против России
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ.
Украина - это искусственно созданное государство, которое европа использует против России. Об этом заявил в эфире
YouTube-канала Dialogue Works американский разведчик в отставке Скотт Риттер.
Эксперт назвал Украину государством-фальшивкой, порождением украинского национализма, в которое Европа вдохнула жизнь, но никому оно не нравится.
"Европа не хочет умирать за Киев, но готова позволить украинцам гибнуть до последнего человека ради опосредованной войны, ведущейся против России не ради украинских целей и задач, но ради достижения целей и задач Европы", - пояснил Риттер.
По его словам, как только планы европейцев против России не осуществятся, они бросят украинцев на произвол судьбы.
Президент России Владимир Путин еще в прошлом году говорил, что Запад решил воевать "до последнего украинца".
"Не смогут отступить". В США раскрыли стратегию Запада в отношении России