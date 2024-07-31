https://1prime.ru/20240731/uvedomleniya-850571067.html

"Сбер" назвал категории клиентов, которым не повысят плату за уведомления

"Сбер" назвал категории клиентов, которым не повысят плату за уведомления - 31.07.2024, ПРАЙМ

"Сбер" назвал категории клиентов, которым не повысят плату за уведомления

Сбербанк объяснил, что повышение стоимости уведомлений по картам не затронет клиентов с уже действующей подпиской "СберПрайм Старт", клиентов социального... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T16:08+0300

2024-07-31T16:08+0300

2024-07-31T16:09+0300

экономика

банки

сбербанк

уведомление

банковские комиссии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Сбербанк объяснил, что повышение стоимости уведомлений по картам не затронет клиентов с уже действующей подпиской "СберПрайм Старт", клиентов социального сегмента, а также владельцев кредитных и премиальных карт, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка. Ранее в среду Сбербанк в сообщении клиентам указал, что с 1 августа повышает стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей. "Не изменяются условия: у клиентов с уже действующей подпиской "СберПрайм Старт" уведомления по "СберКартам" останутся бесплатными; у клиентов социального сегмента по картам с пенсионными или социальными выплатами стоимость уведомлений останется на прежнем уровне (40 рублей в месяц); по кредитным и премиальным картам (в рамках пакетов услуг) уведомления останутся бесплатными", - сказано в сообщении. Это станет вторым повышением тарифов за два года: последний раз тарифы выросли 1 августа 2022 года – на 10 рублей, до 70 рублей. Тогда в банке отмечали, что это было первое за 20 лет повышение стоимости услуги.

https://1prime.ru/20240730/vklady-850511912.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, сбербанк, уведомление, банковские комиссии