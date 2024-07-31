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"Сбер" назвал категории клиентов, которым не повысят плату за уведомления
"Сбер" назвал категории клиентов, которым не повысят плату за уведомления - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Сбер" назвал категории клиентов, которым не повысят плату за уведомления
Сбербанк объяснил, что повышение стоимости уведомлений по картам не затронет клиентов с уже действующей подпиской "СберПрайм Старт", клиентов социального... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T16:08+0300
2024-07-31T16:08+0300
2024-07-31T16:09+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Сбербанк объяснил, что повышение стоимости уведомлений по картам не затронет клиентов с уже действующей подпиской "СберПрайм Старт", клиентов социального сегмента, а также владельцев кредитных и премиальных карт, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка. Ранее в среду Сбербанк в сообщении клиентам указал, что с 1 августа повышает стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей. "Не изменяются условия: у клиентов с уже действующей подпиской "СберПрайм Старт" уведомления по "СберКартам" останутся бесплатными; у клиентов социального сегмента по картам с пенсионными или социальными выплатами стоимость уведомлений останется на прежнем уровне (40 рублей в месяц); по кредитным и премиальным картам (в рамках пакетов услуг) уведомления останутся бесплатными", - сказано в сообщении. Это станет вторым повышением тарифов за два года: последний раз тарифы выросли 1 августа 2022 года – на 10 рублей, до 70 рублей. Тогда в банке отмечали, что это было первое за 20 лет повышение стоимости услуги.
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банки, сбербанк, уведомление, банковские комиссии
Экономика, Банки, Сбербанк, уведомление, банковские комиссии
"Сбер" назвал категории клиентов, которым не повысят плату за уведомления
Сбербанк: повышение стоимости уведомлений не коснется трех категорий клиентов
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Сбербанк объяснил, что повышение стоимости уведомлений по картам не затронет клиентов с уже действующей подпиской "СберПрайм Старт", клиентов социального сегмента, а также владельцев кредитных и премиальных карт, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка.
Ранее в среду Сбербанк в сообщении клиентам указал, что с 1 августа повышает стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей.
"Не изменяются условия: у клиентов с уже действующей подпиской "СберПрайм Старт" уведомления по "СберКартам" останутся бесплатными; у клиентов социального сегмента по картам с пенсионными или социальными выплатами стоимость уведомлений останется на прежнем уровне (40 рублей в месяц); по кредитным и премиальным картам (в рамках пакетов услуг) уведомления останутся бесплатными", - сказано в сообщении.
Это станет вторым повышением тарифов за два года: последний раз тарифы выросли 1 августа 2022 года – на 10 рублей, до 70 рублей. Тогда в банке отмечали, что это было первое за 20 лет повышение стоимости услуги.
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