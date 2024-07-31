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ВВП России в первом полугодии вырос на 4,7 процента

ВВП России в первом полугодии вырос на 4,7 процента - 31.07.2024, ПРАЙМ

ВВП России в первом полугодии вырос на 4,7 процента

Рост ВВП России в июне замедлился до 3% в годовом выражении с майских 4,5%, по итогам первого полугодия составил 4,7%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T19:29+0300

2024-07-31T19:29+0300

2024-07-31T19:41+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Рост ВВП России в июне замедлился до 3% в годовом выражении с майских 4,5%, по итогам первого полугодия составил 4,7%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в июне 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 3% год к году после 4,5% в мае, что во многом связано с календарным фактором (в июне 2024 года было на два рабочих дня меньше, чем в июне 2023 года)", - говорится в документе. "В целом за первое полугодие 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,7% год к году", - добавляет министерство.По оценке министерства, экономика во втором квартале выросла на 4% после роста на 5,4% в первом.Росстат опубликует свою предварительную оценку динамики ВВП во втором квартале 2024 года 9 августа.На прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз ЦБ по росту ВВП РФ на 2024 год в 3,5-4% соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Действующий прогноз министерства пока предполагает рост экономики на 2,8% в этом году, он будет обновлен в августе.

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