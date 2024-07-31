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Итоги выборов в США не изменят внешнюю политику страны, считает Сакс
Итоги выборов в США не изменят внешнюю политику страны, считает Сакс - 31.07.2024, ПРАЙМ
Итоги выборов в США не изменят внешнюю политику страны, считает Сакс
Итоги намеченных на 5 ноября выборов президента в США не смогут привести к значительному изменению внешнеполитического курс страны. Такое мнение выразил в... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T16:00+0300
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2024-07-31T17:00+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Итоги намеченных на 5 ноября выборов президента в США не смогут привести к значительному изменению внешнеполитического курс страны. Такое мнение выразил в интервью итальянской газете Fatto Quotidiano известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. По его мнению, внешняя политика США следует долгосрочной стратегии, разработанной аппаратом госбезопасности. "Я говорю о структуре, в которую входят ЦРУ, Агентство национальной безопасности, вооруженные силы, комитеты конгресса по обороне и военная промышленность. Этот сектор насчитывает триллион долларов, не думаю, что президентские выборы многое изменят на этом направлении", — пояснил Сакс.Он также отметил, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп, будучи у власти, не разрешил ни один конфликт. При нынешнем американском лидере Джо Байдене ситуация "по всем фронтам" лишь стала хуже, а вице-президент Камала Харрис и вовсе неопытна во внешней политике, считает Сакс. "Мне кажется, что ни один о из двух кандидатов не в состоянии изменить американскую внешнюю политику", — заключил он, но выразил надежду, что, "возможно, в какой-то момент" аппарат госбезопасности осознает, что "трата семи триллионов долларов и миллионов людей на американские войны была ошибкой". Сакс также отметил, что Вашингтон на самом деле не стремится к деэскалации на Ближнем Востоке, так как продолжает поставлять оружие Израилю, а если бы он прекратил это делать, то боевые действия в Газе завершились бы в течение одного дня.
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сша, белый дом, внешняя политика, выборы в сша
Политика, США, Белый дом, Внешняя политика, выборы в США
Итоги выборов в США не изменят внешнюю политику страны, считает Сакс
Сакс: итоги президентских выборов в США не изменят американскую внешнюю политику
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Итоги намеченных на 5 ноября выборов президента в США не смогут привести к значительному изменению внешнеполитического курс страны. Такое мнение выразил в интервью итальянской газете Fatto Quotidiano известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
По его мнению, внешняя политика США следует долгосрочной стратегии, разработанной аппаратом госбезопасности.
"Я говорю о структуре, в которую входят ЦРУ, Агентство национальной безопасности, вооруженные силы, комитеты конгресса по обороне и военная промышленность. Этот сектор насчитывает триллион долларов, не думаю, что президентские выборы многое изменят на этом направлении", — пояснил Сакс.
Он также отметил, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп, будучи у власти, не разрешил ни один конфликт. При нынешнем американском лидере Джо Байдене ситуация "по всем фронтам" лишь стала хуже, а вице-президент Камала Харрис и вовсе неопытна во внешней политике, считает Сакс.
"Мне кажется, что ни один о из двух кандидатов не в состоянии изменить американскую внешнюю политику", — заключил он, но выразил надежду, что, "возможно, в какой-то момент" аппарат госбезопасности осознает, что "трата семи триллионов долларов и миллионов людей на американские войны была ошибкой".
Сакс также отметил, что Вашингтон на самом деле не стремится к деэскалации на Ближнем Востоке, так как продолжает поставлять оружие Израилю, а если бы он прекратил это делать, то боевые действия в Газе завершились бы в течение одного дня.
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