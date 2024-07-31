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СМИ раскрыли объем валютных интервенций Японии за месяц
СМИ раскрыли объем валютных интервенций Японии за месяц - 31.07.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли объем валютных интервенций Японии за месяц
Правительство и Банк Японии в период с 27 июня по 29 июля провели валютные интервенции на общую сумму 5,53 триллиона иен (37 миллиардов долларов), сообщило... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T16:42+0300
2024-07-31T16:42+0300
2024-07-31T16:43+0300
экономика
япония
валютные интервенции
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ТОКИО, 31 июл – ПРАЙМ. Правительство и Банк Японии в период с 27 июня по 29 июля провели валютные интервенции на общую сумму 5,53 триллиона иен (37 миллиардов долларов), сообщило агентство Kyodo со ссылкой на статистику Банка Японии. Агентство отмечает, что сумма была меньше, чем размер интервенций между апрелем и маем, когда власти затратили 9,79 триллиона иен (65,18 миллиарда долларов). В результате проведения интервенций курс иены, который до этого балансировал на уровне 161 иены за доллар, сначала укрепился до 159,4 иены за доллар, а затем до уровня в 158,5 иены за доллар. В настоящее время на фоне решения Банка Японии по дальнейшей монетарной политике японская валюта в конце дня торговалась на уровне 150,9 иены.
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япония, валютные интервенции, экономика японии
Экономика, ЯПОНИЯ, Валютные интервенции, экономика Японии
СМИ раскрыли объем валютных интервенций Японии за месяц
Kyodo: Япония за месяц провела валютные интервенции на 37 миллиардов долларов
ТОКИО, 31 июл – ПРАЙМ. Правительство и Банк Японии в период с 27 июня по 29 июля провели валютные интервенции на общую сумму 5,53 триллиона иен (37 миллиардов долларов), сообщило агентство Kyodo со ссылкой на статистику Банка Японии.
Агентство отмечает, что сумма была меньше, чем размер интервенций между апрелем и маем, когда власти затратили 9,79 триллиона иен (65,18 миллиарда долларов).
В результате проведения интервенций курс иены, который до этого балансировал на уровне 161 иены за доллар, сначала укрепился до 159,4 иены за доллар, а затем до уровня в 158,5 иены за доллар.
В настоящее время на фоне решения Банка Японии по дальнейшей монетарной политике японская валюта в конце дня торговалась на уровне 150,9 иены.
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