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Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране в мае
Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране в мае - 31.07.2024, ПРАЙМ
Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране в мае
Реальные зарплаты в России в мае ускорили рост до 8,8% в годовом выражении с 8,5% в апреле, по итогам первых пяти месяцев рост составил 10,1% по сравнению с... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T19:18+0300
2024-07-31T19:18+0300
2024-07-31T19:18+0300
экономика
росстат
россияне
реальные зарплаты
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в мае ускорили рост до 8,8% в годовом выражении с 8,5% в апреле, по итогам первых пяти месяцев рост составил 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В мае по сравнению с апрелем текущего года реальные зарплаты в РФ выросли на 2,1%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае составила 86,4 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 17,8%. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 6,5%.
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росстат, россияне, реальные зарплаты
Экономика, Росстат, россияне, реальные зарплаты
Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране в мае
Росстат: реальные зарплаты в стране в мае выросли на 8,8%
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в мае ускорили рост до 8,8% в годовом выражении с 8,5% в апреле, по итогам первых пяти месяцев рост составил 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
В мае по сравнению с апрелем текущего года реальные зарплаты в РФ выросли на 2,1%.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае составила 86,4 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 17,8%.
По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 6,5%.
Росстат отметил рост реальных располагаемых доходов россиян