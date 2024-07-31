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Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране в мае

Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране в мае - 31.07.2024, ПРАЙМ

Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране в мае

Реальные зарплаты в России в мае ускорили рост до 8,8% в годовом выражении с 8,5% в апреле, по итогам первых пяти месяцев рост составил 10,1% по сравнению с... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T19:18+0300

2024-07-31T19:18+0300

2024-07-31T19:18+0300

экономика

росстат

россияне

реальные зарплаты

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в мае ускорили рост до 8,8% в годовом выражении с 8,5% в апреле, по итогам первых пяти месяцев рост составил 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В мае по сравнению с апрелем текущего года реальные зарплаты в РФ выросли на 2,1%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае составила 86,4 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 17,8%. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 6,5%.

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росстат, россияне, реальные зарплаты