Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины - 31.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240731/zelenskiy-850567424.html
Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины
Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины - 31.07.2024, ПРАЙМ
Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины
Правительство Украины приостановит выплаты по внешнему долгу до первого октября. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T14:08+0300
2024-07-31T14:08+0300
экономика
украина
госдолг украины
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство Украины приостановит выплаты по внешнему долгу до первого октября. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский.Отмечается, что на портале Верховной Рады опубликована карточка законопроекта "о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины", которая свидетельствует о заверении документа подписью.Ранее в июле член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин сообщала, что Украина де-факто находится в состоянии дефолта, а власти продолжают переговоры по возможности реструктуризации долга.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_bc5e347cc4485a4226e1e9f4440d60a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, госдолг украины, владимир зеленский
Экономика, УКРАИНА, госдолг Украины, Владимир Зеленский
14:08 31.07.2024
 
Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины

Зеленский подписал закон о приостановке выплат по внешнему долгу до 1 октября

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство Украины приостановит выплаты по внешнему долгу до первого октября. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский.
Отмечается, что на портале Верховной Рады опубликована карточка законопроекта "о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины", которая свидетельствует о заверении документа подписью.
Ранее в июле член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин сообщала, что Украина де-факто находится в состоянии дефолта, а власти продолжают переговоры по возможности реструктуризации долга.
 
ЭкономикаУКРАИНАгосдолг УкраиныВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала