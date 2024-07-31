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Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины

Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины - 31.07.2024, ПРАЙМ

Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины

Правительство Украины приостановит выплаты по внешнему долгу до первого октября. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T14:08+0300

2024-07-31T14:08+0300

2024-07-31T14:08+0300

экономика

украина

госдолг украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство Украины приостановит выплаты по внешнему долгу до первого октября. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский.Отмечается, что на портале Верховной Рады опубликована карточка законопроекта "о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины", которая свидетельствует о заверении документа подписью.Ранее в июле член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин сообщала, что Украина де-факто находится в состоянии дефолта, а власти продолжают переговоры по возможности реструктуризации долга.

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украина, госдолг украины, владимир зеленский