https://1prime.ru/20240731/zelenskiy-850567424.html
Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины
Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины - 31.07.2024, ПРАЙМ
Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины
Правительство Украины приостановит выплаты по внешнему долгу до первого октября. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T14:08+0300
2024-07-31T14:08+0300
2024-07-31T14:08+0300
экономика
украина
госдолг украины
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство Украины приостановит выплаты по внешнему долгу до первого октября. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский.Отмечается, что на портале Верховной Рады опубликована карточка законопроекта "о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины", которая свидетельствует о заверении документа подписью.Ранее в июле член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин сообщала, что Украина де-факто находится в состоянии дефолта, а власти продолжают переговоры по возможности реструктуризации долга.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_bc5e347cc4485a4226e1e9f4440d60a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, госдолг украины, владимир зеленский
Экономика, УКРАИНА, госдолг Украины, Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины
Зеленский подписал закон о приостановке выплат по внешнему долгу до 1 октября
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство Украины приостановит выплаты по внешнему долгу до первого октября. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский.
Отмечается, что на портале Верховной Рады опубликована карточка законопроекта "о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины", которая свидетельствует о заверении документа подписью.
Ранее в июле член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин сообщала, что Украина де-факто находится в состоянии дефолта, а власти продолжают переговоры по возможности реструктуризации долга.