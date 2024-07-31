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"Совершенно не знал". Раскрыты неожиданные факты о Зеленском
"Совершенно не знал". Раскрыты неожиданные факты о Зеленском - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Совершенно не знал". Раскрыты неожиданные факты о Зеленском
Владимир Зеленский не знал украинский язык, заявил в беседе с "Аргументами и фактами" журналист и писатель Евгений Додоев. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T14:20+0300
2024-07-31T14:20+0300
2024-07-31T14:20+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не знал украинский язык, заявил в беседе с "Аргументами и фактами" журналист и писатель Евгений Додоев.Он рассказал, что несколько раз встречался с Зеленским в 2012-2013 годах."Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на мове (украинский язык. – Прим. ред.), рассказывал анекдоты про рогулей", - вспоминал Додоев.Журналист добавил, что Зеленский также не особо хорошо отзывался о жителях Западной Украины, называя их "антисемитами и кретинами".
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владимир зеленский, украина
Владимир Зеленский, УКРАИНА
"Совершенно не знал". Раскрыты неожиданные факты о Зеленском
Журналист Додолев: Зеленский насмехался над украинским языком
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский не знал украинский язык, заявил в беседе с "Аргументами и фактами"
журналист и писатель Евгений Додоев.
Он рассказал, что несколько раз встречался с Зеленским в 2012-2013 годах.
"Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на мове (украинский язык. – Прим. ред.), рассказывал анекдоты про рогулей", - вспоминал Додоев.
Журналист добавил, что Зеленский также не особо хорошо отзывался о жителях Западной Украины, называя их "антисемитами и кретинами".
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