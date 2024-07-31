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Зеленский признался, что хочет участия России в конференции по Украине - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Зеленский признался, что хочет участия России в конференции по Украине
Зеленский признался, что хочет участия России в конференции по Украине - 31.07.2024, ПРАЙМ
Зеленский признался, что хочет участия России в конференции по Украине
Владимир Зеленский признался, что весь мир — а уже и он сам — желает присутствия представителей России на следующей конференции по урегулированию украинского... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T20:25+0300
2024-07-31T20:25+0300
политика
украина
владимир зеленский
россия
переговоры
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский признался, что весь мир — а уже и он сам — желает присутствия представителей России на следующей конференции по урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью французским СМИ, в том числе газете Monde и агентству Франс Пресс.По его словам, большая часть мира в настоящее время говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите по Украине, "в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов". "А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против", — пояснил Зеленский. В начале июля замглавы МИД России Михаил Галузин сказал РИА Новости, комментируя тему новой конференции по Украине, что Москва не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Первая "мирная" конференция проходила в Швейцарии 15-16 июня, в ней приняли участие около 80 стран. Президенты США, Китая и Бразилии не присутствовали. Россия также не получила приглашение на конференцию.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция - стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также включает в себя призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Документ также предполагает необходимость диалога между всеми сторонами для разрешения конфликта.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает РФ к переговорам, готовность к которым она проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что абсолютным приоритетом для РФ является достижение целей спецоперации, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта на Украине. Он заявлял, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов РФ. Кроме того, Путин добавил, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
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украина, владимир зеленский, россия, переговоры
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, переговоры
20:25 31.07.2024
 
Зеленский признался, что хочет участия России в конференции по Украине

Зеленский: весь мир хочет участия России в следующей конференции по Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский признался, что весь мир — а уже и он сам — желает присутствия представителей России на следующей конференции по урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью французским СМИ, в том числе газете Monde и агентству Франс Пресс.
По его словам, большая часть мира в настоящее время говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите по Украине, "в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов".
"А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против", — пояснил Зеленский.
В начале июля замглавы МИД России Михаил Галузин сказал РИА Новости, комментируя тему новой конференции по Украине, что Москва не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.
Первая "мирная" конференция проходила в Швейцарии 15-16 июня, в ней приняли участие около 80 стран. Президенты США, Китая и Бразилии не присутствовали. Россия также не получила приглашение на конференцию.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция - стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также включает в себя призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Документ также предполагает необходимость диалога между всеми сторонами для разрешения конфликта.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает РФ к переговорам, готовность к которым она проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что абсолютным приоритетом для РФ является достижение целей спецоперации, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта на Украине. Он заявлял, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов РФ. Кроме того, Путин добавил, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийРОССИЯпереговоры
 
 
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