https://1prime.ru/20240731/zerno-850573986.html
Россия может направить зерно в Африку вместо Казахстана, считает эксперт
Россия может направить зерно в Африку вместо Казахстана, считает эксперт - 31.07.2024, ПРАЙМ
Россия может направить зерно в Африку вместо Казахстана, считает эксперт
Россия на фоне продления Казахстаном запрета на ввоз пшеницы может нарастить поставки этой продукции в страны Африки, рассказал РИА Новости независимый... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T17:32+0300
2024-07-31T17:32+0300
2024-07-31T17:32+0300
экономика
россия
африка
казахстан
зерно
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/30/841473085_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc0f1757612c3ae8f12d109c8bc96cdc.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Россия на фоне продления Казахстаном запрета на ввоз пшеницы может нарастить поставки этой продукции в страны Африки, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее стало известно о том, что Казахстан продлил запрет на ввоз российской пшеницы в страну всеми видами транспорта до конца текущего года. Впервые такая мера была введена в апреле 2023 года. По словам Хазанова, объем экспорта зерна из России в Казахстан можно оценить на уровне не менее 1,5 миллиона тонн в год, при этом сбор зерна в самом Казахстане превышает 16 миллионов тонн в год. "Власти Казахстана пытаются поддержать собственное сельское хозяйство, поскольку зерно, поставляемое из России, дешевле местного. ... Решение правительства Казахстана для отечественных аграриев неприятное, однако не смертельное: они могут увеличить сбыт зерна в другие государства, например, в африканские страны", - заявил эксперт.
https://1prime.ru/20240709/zerno-849967878.html
африка
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/30/841473085_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7aab0d07447c200dcc628231ddbc1170.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, казахстан, зерно
Экономика, РОССИЯ, АФРИКА, КАЗАХСТАН, зерно
Россия может направить зерно в Африку вместо Казахстана, считает эксперт
Эксперт Хазанов: РФ может направить поставки зерна в Африку вместо Казахстана
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Россия на фоне продления Казахстаном запрета на ввоз пшеницы может нарастить поставки этой продукции в страны Африки, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Ранее стало известно о том, что Казахстан продлил запрет на ввоз российской пшеницы в страну всеми видами транспорта до конца текущего года. Впервые такая мера была введена в апреле 2023 года.
По словам Хазанова, объем экспорта зерна из России в Казахстан можно оценить на уровне не менее 1,5 миллиона тонн в год, при этом сбор зерна в самом Казахстане превышает 16 миллионов тонн в год.
"Власти Казахстана пытаются поддержать собственное сельское хозяйство, поскольку зерно, поставляемое из России, дешевле местного. ... Решение правительства Казахстана для отечественных аграриев неприятное, однако не смертельное: они могут увеличить сбыт зерна в другие государства, например, в африканские страны", - заявил эксперт.
Россия увеличила продажи зерна в ОАЭ более чем вдвое