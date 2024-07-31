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Россия может направить зерно в Африку вместо Казахстана, считает эксперт

Россия может направить зерно в Африку вместо Казахстана, считает эксперт - 31.07.2024, ПРАЙМ

Россия может направить зерно в Африку вместо Казахстана, считает эксперт

Россия на фоне продления Казахстаном запрета на ввоз пшеницы может нарастить поставки этой продукции в страны Африки, рассказал РИА Новости независимый... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T17:32+0300

2024-07-31T17:32+0300

2024-07-31T17:32+0300

экономика

россия

африка

казахстан

зерно

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Россия на фоне продления Казахстаном запрета на ввоз пшеницы может нарастить поставки этой продукции в страны Африки, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее стало известно о том, что Казахстан продлил запрет на ввоз российской пшеницы в страну всеми видами транспорта до конца текущего года. Впервые такая мера была введена в апреле 2023 года. По словам Хазанова, объем экспорта зерна из России в Казахстан можно оценить на уровне не менее 1,5 миллиона тонн в год, при этом сбор зерна в самом Казахстане превышает 16 миллионов тонн в год. "Власти Казахстана пытаются поддержать собственное сельское хозяйство, поскольку зерно, поставляемое из России, дешевле местного. ... Решение правительства Казахстана для отечественных аграриев неприятное, однако не смертельное: они могут увеличить сбыт зерна в другие государства, например, в африканские страны", - заявил эксперт.

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африка

казахстан

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россия, африка, казахстан, зерно