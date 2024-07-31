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Российские пограничники покинули ереванский аэропорт "Звартноц"

Российские пограничники покинули ереванский аэропорт "Звартноц" - 31.07.2024, ПРАЙМ

Российские пограничники покинули ереванский аэропорт "Звартноц"

Пограничники из РФ в среду покинули находящийся в Ереване аэропорт "Звартноц", в котором несли службу 32 года. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T17:03+0300

2024-07-31T17:03+0300

2024-07-31T17:04+0300

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ЕРЕВАН, 31 июл - ПРАЙМ. Пограничники из РФ в среду покинули находящийся в Ереване аэропорт "Звартноц", в котором несли службу 32 года. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. В середине марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона поставила в известность командующего погрануправлением ФСБ России в Армении о решении с 1 августа вести пограничный контроль в ереванском аэропорту "Звартноц" самостоятельно, без участия пограничников из России. В мае руководитель ФСБ РФ Александр Бортников рассказал, что Армения обратилась к России с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников из РФ с линии разграничения, и данное решение было принято. Ереван также попросила российскую сторону вывести пограничников из воздушной гавани "Звартноц". В среду при проведении официальной церемонии начальник погрануправления ФСБ России в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий и командующий погранвойсками Службы нацбезопасности Армении Эдгар Унанян подписали протокол о передаче армянской стороне под охрану госграницы в пограничном пункте пропуска "Звартноц". На мероприятии в воздушной гавани временный поверенный в делах России в Армении Максим Селезнев подчеркнул, что пограничники из РФ 32 года достойно представляли РФ и ее погранслужбу. Он добавил, что за время совместной службы с коллегами из погранвойск СНБ Армении российские пограничники передали им бесценный опыт, знания и умения, заложили надежный фундамент для дальнейшей работы погранпункта на высоком уровне. "Уважаемые товарищи, я благодарю вас за безупречную работу. Искренне вам признателен. Россия по праву гордится вами", — сказал Селезнев. Голубицкий поблагодарил подразделение за выполненную задачу. По его словам, задача была выполнена "достойно, обеспечена безопасность Республики Армения в воздушном пункте пропуска". "Хотелось бы сказать огромное спасибо всем поколениям пограничников, которые за многие десятки лет прошли службу именно в данном подразделении...Спасибо огромное администрации аэропорта, всем службам, которые совместно с пограничниками выполняли и продолжат выполнять свои задачи в данном пункте пропуска. Особые слова благодарности нашим коллегам, уже самостоятельному подразделению пограничного контроля в аэропорту "Звартноц", которое, уверен, профессионально выполняют задачи, и мы все надеемся как граждане России, так Армении и всех государств, что безопасность Армении будет обеспечена на столь же высоком уровне достойно нашими армянскими коллегами", — сказал Голубицкий. Командующий погранвойсками Армении Унанян, в свою очередь отметил, что 32-летний период совместной службы армянских и российских пограничников в воздушной гавани свидетельствует о тесном партнерстве, взаимодействии и непрерывной работе в деле обеспечения погранбезопасности двух государств. "На протяжении этих лет наша совместная служба внесла огромный вклад в обеспечение укрепления пограничной безопасности Республики Армения, благодаря нашему сотрудничеству были достигнуты значительные успехи в области пограничного контроля", — сказал он и добавил, что знания и опыт переданный пограничниками из РФ будут и далее применяться их армянскими коллегами.

https://1prime.ru/20240731/armeniya-850564536.html

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россия, пограничники