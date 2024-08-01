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Экс-помощник Рейгана призвал Запад вернуть российские активы - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Экс-помощник Рейгана призвал Запад вернуть российские активы
Экс-помощник Рейгана призвал Запад вернуть российские активы - 01.08.2024, ПРАЙМ
Экс-помощник Рейгана призвал Запад вернуть российские активы
США и ЕС должны инициировать возврат замороженных активов России, а затем отменить экономические санкции. Это послужит стимулом для урегулирования конфликта на... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T12:45+0300
2024-08-01T12:45+0300
замороженные российские активы
запад
россия
украина
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. США и ЕС должны инициировать возврат замороженных активов России, а затем отменить экономические санкции. Это послужит стимулом для урегулирования конфликта на Украине, заявил старший научный сотрудник института Катона и бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу журналу American Conservative. Он полагает, что ни построенные Белым домом и Киевом планы, ни финансовая помощь Евросоюза, ни предпринимаемые Зеленским действия не смогут повлиять на течение военного конфликта. Бэндоу считает, что победа Киева является несбыточной иллюзией. И если Запад не хочет начала Третьей мировой войны и вступления в открытую конфронтацию, его приоритетом должно стать восстановление мира. "Это требует дипломатического взаимодействия с Россией и переговоров о новой структуре безопасности, которая одновременно сохранит независимость Украины и будет уважать интересы Москвы в сфере безопасности. США и Европа должны предложить восстановление российских активов и отмену экономических санкций в качестве стимулов для приемлемого урегулирования", - утверждает автор. Он также подчеркнул, что территориальные потери Украины "выглядят неизбежными".С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать. "Не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", отмечал Лавров. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал данную инициативу "воровством".
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запад
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замороженные российские активы, запад, россия, украина
замороженные российские активы, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА
12:45 01.08.2024
 
Экс-помощник Рейгана призвал Запад вернуть российские активы

Бэндоу: Западу стоит вернуть России активы для разрешения конфликта

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России и США.
Денежные купюры и монеты России и США. - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. США и ЕС должны инициировать возврат замороженных активов России, а затем отменить экономические санкции. Это послужит стимулом для урегулирования конфликта на Украине, заявил старший научный сотрудник института Катона и бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу журналу American Conservative.
Он полагает, что ни построенные Белым домом и Киевом планы, ни финансовая помощь Евросоюза, ни предпринимаемые Зеленским действия не смогут повлиять на течение военного конфликта. Бэндоу считает, что победа Киева является несбыточной иллюзией. И если Запад не хочет начала Третьей мировой войны и вступления в открытую конфронтацию, его приоритетом должно стать восстановление мира.
"Это требует дипломатического взаимодействия с Россией и переговоров о новой структуре безопасности, которая одновременно сохранит независимость Украины и будет уважать интересы Москвы в сфере безопасности. США и Европа должны предложить восстановление российских активов и отмену экономических санкций в качестве стимулов для приемлемого урегулирования", - утверждает автор.
Он также подчеркнул, что территориальные потери Украины "выглядят неизбежными".
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С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать. "Не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", отмечал Лавров. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал данную инициативу "воровством".
 
замороженные российские активыЗАПАДРОССИЯУКРАИНА
 
 
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