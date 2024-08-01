Август не надавит: но есть нюансы

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В среду, 31 июля, по итогам дня рубль немного укрепился. Пара доллар/рубль снизилась на 0,93%, до 86,01 руб., евро/рубль - на 0,90%, до 93,04 руб., юань/рубль - на 0,08%, до 11,84 руб. Центробанк России установил официальные курсы валют на 1 августа: доллар - 86,1091 руб., а евро - 93,5149 руб. Данные основаны на межбанковских операциях с 10:00 до 15:30 мск. Опираясь на внутридневную динамику фьючерса на доллар, рубль стал укрепляться с открытия основной сессии. Активность продавцов доллара наблюдалась на американской сессии. Поддержку российской валюте оказал рост цен на нефть, вызванный обострением ситуации на Ближнем Востоке, снижением запасов нефти, а также общее ослабление доллара после заседания ФРС США. Баррель Brent подорожал на 3,48%, до 81,51 долл. Трейдеры оценивают последствия убийства лидера ХАМАС в Иране. Исмаил Хания погиб в столице Ирана после участия в инаугурации нового президента. ХАМАС и иранские официальные лица обвинили в атаке Израиль. Это событие вызывает опасения по поводу стабильности поставок нефти, что поддерживает цены на нефть. Запасы сырой нефти в США сократились пятую неделю подряд, что является самой длительной серией сокращений с января 2021 года. По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы упали на 3,436 млн баррелей до 433 миллионов баррелей, что превысило ожидания рынка. Запасы бензина сократились на 3,66 миллиона баррелей, упав до уровня 223,76 миллиона баррелей. Это падение оказалось почти втрое больше, чем ожидали эксперты (1,29 миллиона баррелей). Запасы дистиллятов выросли на 1,53 миллиона баррелей, достигнув 126,85 миллиона баррелей (прогноз был -900 тысяч баррелей). Изменения в запасах могут свидетельствовать о повышенном спросе на нефть и бензин. Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку на уровне 5,25-5,5%, что является максимумом за последние 23 года. Несмотря на то, что экономика США продолжает демонстрировать уверенный рост, наблюдается замедление в создании новых рабочих мест. Инфляция снизилась, но все еще превышает целевой показатель в 2%. Глава ФРС Джером Пауэлл не исключил возможность снижения ставки уже в сентябре, если поступающие экономические данные будут согласованными. Существует вероятность, что до конца года ставка может быть снижена на 0,75 процентных пункта. В четверг, 1 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $81,50. Цена отскочила от $78,00. Снижение доллара благоприятствует продолжению восстановления до $84,40, что будет удерживать рубль от ослабления. После того, как закрылись торги по валютам с недружественными странами, у рубля повысился болевой порог. Он стабилен при внешнем негативном фоне, поскольку на его динамику оказывают влияние внутренние факторы - продажа валюты экспортерами и сложности с международными платежами у российских импортеров. По доллару ожидаю сохранение бокового движения в диапазоне 85,00 - 90,00 руб. Индекс Мосбиржи снизился на 0,07%, до 2942,68 п., индекс РТС вырос на 0,19%, до 1076,55 п. У покупателей с отскоком не получилось. По-прежнему сохраняются риски падения до 2800 п.
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В среду, 31 июля, по итогам дня рубль немного укрепился. Пара доллар/рубль снизилась на 0,93%, до 86,01 руб., евро/рубль - на 0,90%, до 93,04 руб., юань/рубль - на 0,08%, до 11,84 руб. Центробанк России установил официальные курсы валют на 1 августа: доллар - 86,1091 руб., а евро - 93,5149 руб. Данные основаны на межбанковских операциях с 10:00 до 15:30 мск.
Опираясь на внутридневную динамику фьючерса на доллар, рубль стал укрепляться с открытия основной сессии. Активность продавцов доллара наблюдалась на американской сессии. Поддержку российской валюте оказал рост цен на нефть, вызванный обострением ситуации на Ближнем Востоке, снижением запасов нефти, а также общее ослабление доллара после заседания ФРС США.
Баррель Brent подорожал на 3,48%, до 81,51 долл. Трейдеры оценивают последствия убийства лидера ХАМАС в Иране. Исмаил Хания погиб в столице Ирана после участия в инаугурации нового президента. ХАМАС и иранские официальные лица обвинили в атаке Израиль. Это событие вызывает опасения по поводу стабильности поставок нефти, что поддерживает цены на нефть.
Запасы сырой нефти в США сократились пятую неделю подряд, что является самой длительной серией сокращений с января 2021 года. По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы упали на 3,436 млн баррелей до 433 миллионов баррелей, что превысило ожидания рынка.
Запасы бензина сократились на 3,66 миллиона баррелей, упав до уровня 223,76 миллиона баррелей. Это падение оказалось почти втрое больше, чем ожидали эксперты (1,29 миллиона баррелей). Запасы дистиллятов выросли на 1,53 миллиона баррелей, достигнув 126,85 миллиона баррелей (прогноз был -900 тысяч баррелей). Изменения в запасах могут свидетельствовать о повышенном спросе на нефть и бензин.
Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку на уровне 5,25-5,5%, что является максимумом за последние 23 года. Несмотря на то, что экономика США продолжает демонстрировать уверенный рост, наблюдается замедление в создании новых рабочих мест. Инфляция снизилась, но все еще превышает целевой показатель в 2%.
Глава ФРС Джером Пауэлл не исключил возможность снижения ставки уже в сентябре, если поступающие экономические данные будут согласованными. Существует вероятность, что до конца года ставка может быть снижена на 0,75 процентных пункта.
В четверг, 1 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $81,50. Цена отскочила от $78,00. Снижение доллара благоприятствует продолжению восстановления до $84,40, что будет удерживать рубль от ослабления.
После того, как закрылись торги по валютам с недружественными странами, у рубля повысился болевой порог. Он стабилен при внешнем негативном фоне, поскольку на его динамику оказывают влияние внутренние факторы - продажа валюты экспортерами и сложности с международными платежами у российских импортеров. По доллару ожидаю сохранение бокового движения в диапазоне 85,00 - 90,00 руб.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,07%, до 2942,68 п., индекс РТС вырос на 0,19%, до 1076,55 п. У покупателей с отскоком не получилось. По-прежнему сохраняются риски падения до 2800 п.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.