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Август не надавит: но есть нюансы

Август не надавит: но есть нюансы - 01.08.2024, ПРАЙМ

Август не надавит: но есть нюансы

В среду, 31 июля, по итогам дня рубль немного укрепился. Пара доллар/рубль снизилась на 0,93%, до 86,01 руб., евро/рубль - на 0,90%, до 93,04 руб., юань/рубль - | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T09:20+0300

2024-08-01T09:20+0300

2024-08-01T09:20+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В среду, 31 июля, по итогам дня рубль немного укрепился. Пара доллар/рубль снизилась на 0,93%, до 86,01 руб., евро/рубль - на 0,90%, до 93,04 руб., юань/рубль - на 0,08%, до 11,84 руб. Центробанк России установил официальные курсы валют на 1 августа: доллар - 86,1091 руб., а евро - 93,5149 руб. Данные основаны на межбанковских операциях с 10:00 до 15:30 мск. Опираясь на внутридневную динамику фьючерса на доллар, рубль стал укрепляться с открытия основной сессии. Активность продавцов доллара наблюдалась на американской сессии. Поддержку российской валюте оказал рост цен на нефть, вызванный обострением ситуации на Ближнем Востоке, снижением запасов нефти, а также общее ослабление доллара после заседания ФРС США. Баррель Brent подорожал на 3,48%, до 81,51 долл. Трейдеры оценивают последствия убийства лидера ХАМАС в Иране. Исмаил Хания погиб в столице Ирана после участия в инаугурации нового президента. ХАМАС и иранские официальные лица обвинили в атаке Израиль. Это событие вызывает опасения по поводу стабильности поставок нефти, что поддерживает цены на нефть. Запасы сырой нефти в США сократились пятую неделю подряд, что является самой длительной серией сокращений с января 2021 года. По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы упали на 3,436 млн баррелей до 433 миллионов баррелей, что превысило ожидания рынка. Запасы бензина сократились на 3,66 миллиона баррелей, упав до уровня 223,76 миллиона баррелей. Это падение оказалось почти втрое больше, чем ожидали эксперты (1,29 миллиона баррелей). Запасы дистиллятов выросли на 1,53 миллиона баррелей, достигнув 126,85 миллиона баррелей (прогноз был -900 тысяч баррелей). Изменения в запасах могут свидетельствовать о повышенном спросе на нефть и бензин. Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку на уровне 5,25-5,5%, что является максимумом за последние 23 года. Несмотря на то, что экономика США продолжает демонстрировать уверенный рост, наблюдается замедление в создании новых рабочих мест. Инфляция снизилась, но все еще превышает целевой показатель в 2%. Глава ФРС Джером Пауэлл не исключил возможность снижения ставки уже в сентябре, если поступающие экономические данные будут согласованными. Существует вероятность, что до конца года ставка может быть снижена на 0,75 процентных пункта. В четверг, 1 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $81,50. Цена отскочила от $78,00. Снижение доллара благоприятствует продолжению восстановления до $84,40, что будет удерживать рубль от ослабления. После того, как закрылись торги по валютам с недружественными странами, у рубля повысился болевой порог. Он стабилен при внешнем негативном фоне, поскольку на его динамику оказывают влияние внутренние факторы - продажа валюты экспортерами и сложности с международными платежами у российских импортеров. По доллару ожидаю сохранение бокового движения в диапазоне 85,00 - 90,00 руб. Индекс Мосбиржи снизился на 0,07%, до 2942,68 п., индекс РТС вырос на 0,19%, до 1076,55 п. У покупателей с отскоком не получилось. По-прежнему сохраняются риски падения до 2800 п.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, мосбиржа, курсы валют, нефть