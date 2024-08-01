Нефть поддержит российский рынок. Но не весь

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 0,5%. Исключение составляет рынок Японии, падающий на 2,5%. Фьючерсы на основные американские индексы после заметного роста днем ранее, сегодня с утра прибавляют до 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent с утра подтягивается на 0,8%, торгуясь в районе 81,5 доллара за баррель. Отметим, что позитивные настроения на мировых рынках сохраняются на фоне сохранения ФРС США ставки на заседании, прошедшем днем ранее. При этом сегодня на настроения инвесторов могут оказать влияние данные по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США, которые покажут настроения в секторе в развитых экономиках на фоне сохранения высоких ставок. Также отметим публикацию статистики по заявкам на пособие по безработице в США.По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию на уровне 2 943 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, чему способствует улучшение ситуации на рынке энергоносителей. При этом в среднесрочной перспективе, на наш взгляд, индекс Мосбиржи продолжит удерживать позиции ниже 3 000 пунктов, а при негативном развитии ситуации рынок может отступить в район 2 700 – 2 800 пунктов.В среду котировки пары юань/рубль практически не изменились, в результате чего китайская валюта закончила торговую сессию в районе 11,84 рубля. Сегодня на старте торгов национальная валюта, на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть, может попытаться перейти к укреплению. В этом случае пара юань/рубль в ходе сессии может отступить ниже отметки 11,8 рубля. При этом сдерживать покупки в рубле будет пониженная поддержка его со стороны экспортеров. Отметим, что в среднесрочной перспективе мы ожидаем, что пара юань/рубль будет колебаться в широком диапазоне вокруг отметки 12 рублей за единицу китайской валюты.
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 0,5%. Исключение составляет рынок Японии, падающий на 2,5%. Фьючерсы на основные американские индексы после заметного роста днем ранее, сегодня с утра прибавляют до 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent с утра подтягивается на 0,8%, торгуясь в районе 81,5 доллара за баррель. Отметим, что позитивные настроения на мировых рынках сохраняются на фоне сохранения ФРС США ставки на заседании, прошедшем днем ранее. При этом сегодня на настроения инвесторов могут оказать влияние данные по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США, которые покажут настроения в секторе в развитых экономиках на фоне сохранения высоких ставок. Также отметим публикацию статистики по заявкам на пособие по безработице в США.
По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию на уровне 2 943 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, чему способствует улучшение ситуации на рынке энергоносителей. При этом в среднесрочной перспективе, на наш взгляд, индекс Мосбиржи продолжит удерживать позиции ниже 3 000 пунктов, а при негативном развитии ситуации рынок может отступить в район 2 700 – 2 800 пунктов.
В среду котировки пары юань/рубль практически не изменились, в результате чего китайская валюта закончила торговую сессию в районе 11,84 рубля. Сегодня на старте торгов национальная валюта, на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть, может попытаться перейти к укреплению. В этом случае пара юань/рубль в ходе сессии может отступить ниже отметки 11,8 рубля. При этом сдерживать покупки в рубле будет пониженная поддержка его со стороны экспортеров. Отметим, что в среднесрочной перспективе мы ожидаем, что пара юань/рубль будет колебаться в широком диапазоне вокруг отметки 12 рублей за единицу китайской валюты.
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