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Нефть поддержит российский рынок. Но не весь - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Нефть поддержит российский рынок. Но не весь
Нефть поддержит российский рынок. Но не весь - 01.08.2024, ПРАЙМ
Нефть поддержит российский рынок. Но не весь
Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 0,5%. Исключение составляет рынок | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T09:20+0300
2024-08-01T09:20+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
акции
рынки
нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850584218.jpg?1722493237
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 0,5%. Исключение составляет рынок Японии, падающий на 2,5%. Фьючерсы на основные американские индексы после заметного роста днем ранее, сегодня с утра прибавляют до 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent с утра подтягивается на 0,8%, торгуясь в районе 81,5 доллара за баррель. Отметим, что позитивные настроения на мировых рынках сохраняются на фоне сохранения ФРС США ставки на заседании, прошедшем днем ранее. При этом сегодня на настроения инвесторов могут оказать влияние данные по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США, которые покажут настроения в секторе в развитых экономиках на фоне сохранения высоких ставок. Также отметим публикацию статистики по заявкам на пособие по безработице в США.По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию на уровне 2 943 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, чему способствует улучшение ситуации на рынке энергоносителей. При этом в среднесрочной перспективе, на наш взгляд, индекс Мосбиржи продолжит удерживать позиции ниже 3 000 пунктов, а при негативном развитии ситуации рынок может отступить в район 2 700 – 2 800 пунктов.В среду котировки пары юань/рубль практически не изменились, в результате чего китайская валюта закончила торговую сессию в районе 11,84 рубля. Сегодня на старте торгов национальная валюта, на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть, может попытаться перейти к укреплению. В этом случае пара юань/рубль в ходе сессии может отступить ниже отметки 11,8 рубля. При этом сдерживать покупки в рубле будет пониженная поддержка его со стороны экспортеров. Отметим, что в среднесрочной перспективе мы ожидаем, что пара юань/рубль будет колебаться в широком диапазоне вокруг отметки 12 рублей за единицу китайской валюты.
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Богдан Зварич
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, акции, рынки, нефть
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Курсы валют, Акции, Рынки, Нефть
09:20 01.08.2024
 

Нефть поддержит российский рынок. Но не весь

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 0,5%. Исключение составляет рынок Японии, падающий на 2,5%. Фьючерсы на основные американские индексы после заметного роста днем ранее, сегодня с утра прибавляют до 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent с утра подтягивается на 0,8%, торгуясь в районе 81,5 доллара за баррель. Отметим, что позитивные настроения на мировых рынках сохраняются на фоне сохранения ФРС США ставки на заседании, прошедшем днем ранее. При этом сегодня на настроения инвесторов могут оказать влияние данные по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США, которые покажут настроения в секторе в развитых экономиках на фоне сохранения высоких ставок. Также отметим публикацию статистики по заявкам на пособие по безработице в США.
По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию на уровне 2 943 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, чему способствует улучшение ситуации на рынке энергоносителей. При этом в среднесрочной перспективе, на наш взгляд, индекс Мосбиржи продолжит удерживать позиции ниже 3 000 пунктов, а при негативном развитии ситуации рынок может отступить в район 2 700 – 2 800 пунктов.
В среду котировки пары юань/рубль практически не изменились, в результате чего китайская валюта закончила торговую сессию в районе 11,84 рубля. Сегодня на старте торгов национальная валюта, на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть, может попытаться перейти к укреплению. В этом случае пара юань/рубль в ходе сессии может отступить ниже отметки 11,8 рубля. При этом сдерживать покупки в рубле будет пониженная поддержка его со стороны экспортеров. Отметим, что в среднесрочной перспективе мы ожидаем, что пара юань/рубль будет колебаться в широком диапазоне вокруг отметки 12 рублей за единицу китайской валюты.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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