Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Началось: рынок ждет оптимистичный сезон - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240801/analitika-850584829.html
Началось: рынок ждет оптимистичный сезон
Началось: рынок ждет оптимистичный сезон - 01.08.2024, ПРАЙМ
Началось: рынок ждет оптимистичный сезон
Индекс Мосбиржи в среду снизился на 0,07% до 2942,68 пунктов. Индекс РТС, наоборот, прибавил 0,19% до 1076,55 пунктов. Восстановление в сегменте суверенного... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T09:29+0300
2024-08-01T09:29+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
акции
льготная ипотека
рынок криптовалюты
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850584829.jpg?1722493777
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду снизился на 0,07% до 2942,68 пунктов. Индекс РТС, наоборот, прибавил 0,19% до 1076,55 пунктов. Восстановление в сегменте суверенного долга продолжилось, индекс государственных облигаций RGBI повысился на 0,87%.Росстат опубликовал недельные данные по инфляции: на неделе с 23 по 29 июля 2024 года темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ) замедлились до 0,08% по сравнению с 0,11% на предыдущей неделе. Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 9,6% в годовом исчислении во II квартале 2024 года. Уровень безработицы в июне 2024 года составил рекордно низкие 2,4%. Показатели инфляции, доходов и безработицы в России отражают благоприятные тенденции в экономике. По оценке Минэкономразвития, годовые темпы роста ВВП России в I полугодии 2024 составили 4,7%.Нефтяные котировки в среду повысились на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывает дальнейшее сокращение коммерческих запасов нефти в США, которые снижаются уже пятую неделю подряд. На прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,44 млн баррелей до 433,05 млн баррелей.МКПАО МДМГ (управляющее сетью клиник "Мать и дитя") планирует вернуться к выплате дивидендов дважды в год в 2024 году.Правительство продлило программу льготной ипотеки для специалистов в сфере информационных технологий, однако условия стали более строгими. Теперь предельная процентная ставка составит 6% годовых (вместо прежних 5%), а максимальная сумма кредита снизилась до 9 млн рублей (ранее 18 млн). Данная программа будет действовать до 2030 года, но не будет охватывать Москву и Санкт-Петербург. На фоне этих новостей акции девелоперов, таких как Пик и Эталон, показали уверенный рост.Котировки акций СПб Биржи подскочили на 8,5% по итогам торгов на фоне новостей о планах биржи участвовать в экспериментальных торгах криптовалютой. Согласно закону, принятому Госдумой во втором и третьем чтении 30 июля, с ноября будет возможно легализовать майнинг криптовалют в России. В случае, если закон будет одобрен Советом Федерации, Банк России с 1 сентября сможет утвердить программу экспериментально-правового режима для проведения торгов цифровой валютой.Мы полагаем, что риски жесткой денежно-кредитной политики и усиления налоговой нагрузки во многом учтены в текущих котировках акций, а дальнейшее направление индекса Мосбиржи будет определяться в зависимости от корпоративных новостей. Сейчас начинается сезон корпоративных отчетов за II квартал и первое полугодие 2024 года. Сильные результаты могут поддержать восстановление на рынке акций.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Полина Щукина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg
Полина Щукина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, акции, льготная ипотека, рынок криптовалюты
Мнения аналитиков, Мосбиржа, Акции, льготная ипотека, рынок криптовалюты
09:29 01.08.2024
 

Началось: рынок ждет оптимистичный сезон

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Полина Щукина
Полина Щукина
Аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду снизился на 0,07% до 2942,68 пунктов. Индекс РТС, наоборот, прибавил 0,19% до 1076,55 пунктов. Восстановление в сегменте суверенного долга продолжилось, индекс государственных облигаций RGBI повысился на 0,87%.
Росстат опубликовал недельные данные по инфляции: на неделе с 23 по 29 июля 2024 года темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ) замедлились до 0,08% по сравнению с 0,11% на предыдущей неделе. Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 9,6% в годовом исчислении во II квартале 2024 года. Уровень безработицы в июне 2024 года составил рекордно низкие 2,4%. Показатели инфляции, доходов и безработицы в России отражают благоприятные тенденции в экономике. По оценке Минэкономразвития, годовые темпы роста ВВП России в I полугодии 2024 составили 4,7%.
Нефтяные котировки в среду повысились на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывает дальнейшее сокращение коммерческих запасов нефти в США, которые снижаются уже пятую неделю подряд. На прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,44 млн баррелей до 433,05 млн баррелей.
МКПАО МДМГ (управляющее сетью клиник "Мать и дитя") планирует вернуться к выплате дивидендов дважды в год в 2024 году.
Правительство продлило программу льготной ипотеки для специалистов в сфере информационных технологий, однако условия стали более строгими. Теперь предельная процентная ставка составит 6% годовых (вместо прежних 5%), а максимальная сумма кредита снизилась до 9 млн рублей (ранее 18 млн). Данная программа будет действовать до 2030 года, но не будет охватывать Москву и Санкт-Петербург. На фоне этих новостей акции девелоперов, таких как Пик и Эталон, показали уверенный рост.
Котировки акций СПб Биржи подскочили на 8,5% по итогам торгов на фоне новостей о планах биржи участвовать в экспериментальных торгах криптовалютой. Согласно закону, принятому Госдумой во втором и третьем чтении 30 июля, с ноября будет возможно легализовать майнинг криптовалют в России. В случае, если закон будет одобрен Советом Федерации, Банк России с 1 сентября сможет утвердить программу экспериментально-правового режима для проведения торгов цифровой валютой.
Мы полагаем, что риски жесткой денежно-кредитной политики и усиления налоговой нагрузки во многом учтены в текущих котировках акций, а дальнейшее направление индекса Мосбиржи будет определяться в зависимости от корпоративных новостей. Сейчас начинается сезон корпоративных отчетов за II квартал и первое полугодие 2024 года. Сильные результаты могут поддержать восстановление на рынке акций.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковМосбиржаАкциильготная ипотекарынок криптовалюты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала