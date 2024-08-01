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Ориентир индекса Мосбиржи на август - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Ориентир индекса Мосбиржи на август
Ориентир индекса Мосбиржи на август - 01.08.2024, ПРАЙМ
Ориентир индекса Мосбиржи на август
Индекс Мосбиржи в среду прибавил 0,3% и закрылся над 2954 п. Волатильность снизилась, страсти после пятничного повышения ставки ЦБ улеглись. В августе... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T09:51+0300
2024-08-01T09:51+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
сегежа групп
татнефть
курсы валют
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду прибавил 0,3% и закрылся над 2954 п. Волатильность снизилась, страсти после пятничного повышения ставки ЦБ улеглись. В августе минимальным ориентиром бенчмарка вверх значится возврат выше круглой планки 3000 п. Факторы в поддержку оптимизма — завершение выхода нерезидентов из бумаг, вероятность достижения ключевой ставки максимума, возврат на рынок дивидендов и их реинвестирование в акции.Сильнее рынка вчера были бумаги Сегежи (+4,4%). Но это лишь бодрый отскок после тотального обвала на историческое дно 2,145 руб. Когда-то акции стоили почти 11,5 руб. У корпорации большой долг под высокие ставки. Фундаментального потенциала пока не видно. А локальный скачок вверх может ограничиться 2,5 руб.Слабее рынка оказались префы Татнефти (-1,3%). Отчетность корпорации за II квартал по РСБУ, с которой и идет учет дивидендов, отразила падение чистой прибыли на 36% г/г. Временно акции могут проигрывать индексу на предполагаемом августовском подъеме широкого рынка.. Но фундаментальный таргет 920 руб. при текущих у 620 руб. выглядит заманчиво.Рубль за июль просел менее процента, статистическая погрешность. Юань закрыл период под 11,85, доллар чуть выше 86, евро на 93,5. В августе боковик может сохраниться, девальвации не ожидается, а валютные пары будут курсировать в следующих границах: юань 11,5–12, доллар 84–89, евро 90–95.
ПРАЙМ
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2024
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, сегежа групп, татнефть, курсы валют
Мнения аналитиков, Мосбиржа, Сегежа Групп, Татнефть, Курсы валют
09:51 01.08.2024
 

Ориентир индекса Мосбиржи на август

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду прибавил 0,3% и закрылся над 2954 п. Волатильность снизилась, страсти после пятничного повышения ставки ЦБ улеглись. В августе минимальным ориентиром бенчмарка вверх значится возврат выше круглой планки 3000 п. Факторы в поддержку оптимизма — завершение выхода нерезидентов из бумаг, вероятность достижения ключевой ставки максимума, возврат на рынок дивидендов и их реинвестирование в акции.
Сильнее рынка вчера были бумаги Сегежи (+4,4%). Но это лишь бодрый отскок после тотального обвала на историческое дно 2,145 руб. Когда-то акции стоили почти 11,5 руб. У корпорации большой долг под высокие ставки. Фундаментального потенциала пока не видно. А локальный скачок вверх может ограничиться 2,5 руб.
Слабее рынка оказались префы Татнефти (-1,3%). Отчетность корпорации за II квартал по РСБУ, с которой и идет учет дивидендов, отразила падение чистой прибыли на 36% г/г. Временно акции могут проигрывать индексу на предполагаемом августовском подъеме широкого рынка.. Но фундаментальный таргет 920 руб. при текущих у 620 руб. выглядит заманчиво.
Рубль за июль просел менее процента, статистическая погрешность. Юань закрыл период под 11,85, доллар чуть выше 86, евро на 93,5. В августе боковик может сохраниться, девальвации не ожидается, а валютные пары будут курсировать в следующих границах: юань 11,5–12, доллар 84–89, евро 90–95.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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