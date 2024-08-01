Ориентир индекса Мосбиржи на август

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду прибавил 0,3% и закрылся над 2954 п. Волатильность снизилась, страсти после пятничного повышения ставки ЦБ улеглись. В августе минимальным ориентиром бенчмарка вверх значится возврат выше круглой планки 3000 п. Факторы в поддержку оптимизма — завершение выхода нерезидентов из бумаг, вероятность достижения ключевой ставки максимума, возврат на рынок дивидендов и их реинвестирование в акции.Сильнее рынка вчера были бумаги Сегежи (+4,4%). Но это лишь бодрый отскок после тотального обвала на историческое дно 2,145 руб. Когда-то акции стоили почти 11,5 руб. У корпорации большой долг под высокие ставки. Фундаментального потенциала пока не видно. А локальный скачок вверх может ограничиться 2,5 руб.Слабее рынка оказались префы Татнефти (-1,3%). Отчетность корпорации за II квартал по РСБУ, с которой и идет учет дивидендов, отразила падение чистой прибыли на 36% г/г. Временно акции могут проигрывать индексу на предполагаемом августовском подъеме широкого рынка.. Но фундаментальный таргет 920 руб. при текущих у 620 руб. выглядит заманчиво.Рубль за июль просел менее процента, статистическая погрешность. Юань закрыл период под 11,85, доллар чуть выше 86, евро на 93,5. В августе боковик может сохраниться, девальвации не ожидается, а валютные пары будут курсировать в следующих границах: юань 11,5–12, доллар 84–89, евро 90–95.
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду прибавил 0,3% и закрылся над 2954 п. Волатильность снизилась, страсти после пятничного повышения ставки ЦБ улеглись. В августе минимальным ориентиром бенчмарка вверх значится возврат выше круглой планки 3000 п. Факторы в поддержку оптимизма — завершение выхода нерезидентов из бумаг, вероятность достижения ключевой ставки максимума, возврат на рынок дивидендов и их реинвестирование в акции.
Сильнее рынка вчера были бумаги Сегежи (+4,4%). Но это лишь бодрый отскок после тотального обвала на историческое дно 2,145 руб. Когда-то акции стоили почти 11,5 руб. У корпорации большой долг под высокие ставки. Фундаментального потенциала пока не видно. А локальный скачок вверх может ограничиться 2,5 руб.
Слабее рынка оказались префы Татнефти (-1,3%). Отчетность корпорации за II квартал по РСБУ, с которой и идет учет дивидендов, отразила падение чистой прибыли на 36% г/г. Временно акции могут проигрывать индексу на предполагаемом августовском подъеме широкого рынка.. Но фундаментальный таргет 920 руб. при текущих у 620 руб. выглядит заманчиво.
Рубль за июль просел менее процента, статистическая погрешность. Юань закрыл период под 11,85, доллар чуть выше 86, евро на 93,5. В августе боковик может сохраниться, девальвации не ожидается, а валютные пары будут курсировать в следующих границах: юань 11,5–12, доллар 84–89, евро 90–95.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.