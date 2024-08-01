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Россия при эмбарго нарастила экспорт продукции АПК в 2,7 раза

Россия при эмбарго нарастила экспорт продукции АПК в 2,7 раза - 01.08.2024, ПРАЙМ

Россия при эмбарго нарастила экспорт продукции АПК в 2,7 раза

Объемы российского экспорта товаров агропромышленного комплекса (АПК) увеличились в 2,7 раза за время действия эмбарго на поставки в Россию продуктов питания из | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T05:27+0300

2024-08-01T05:27+0300

2024-08-01T05:27+0300

экономика

апк

продукты питания

экспорт

санкции против рф

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Объемы российского экспорта товаров агропромышленного комплекса (АПК) увеличились в 2,7 раза за время действия эмбарго на поставки в Россию продуктов питания из ряда западных государств, при этом доля экспорта АПК в ВВП страны выросла в три раза, до 2,14%, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade. Россия в августе 2014 года приняла решение о запрете ввоза некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из государств, принявших санкции против России, в том числе из Соединенных Штатов, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морские продукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия эти меры продлевала. В октябре 2023 года эмбарго продлили на 2024 год с исключением из него молочной сыворотки для детских смесей. По итогам 2013 года экспорт товаров АПК из России составлял 16,2 миллиарда долларов, по итогам 2014 года - 19 миллиардов. В 2015 году произошло снижение до 16,2 миллиарда, но после этого объемы экспорта только увеличивались. В 2023 году, как сообщала в феврале тогда еще первый заместитель министра сельского хозяйства России, а ныне министр Оксана Лут, экспорт товаров АПК из России составил не менее 43,5 миллиарда долларов. При этом в объеме ВВП страны за 2023 год, который, по данным Росстата, составил 172,148 триллиона рублей (2,031 триллиона долларов по среднегодовому курсу), доля, приходящаяся на поставки продовольствия другим государствам, впервые превысила 2%. Она составила 2,14%, что в три раза больше, чем в 2013 году. Больше всего из продовольствия в 2023 году Россия торговала злаковыми - на них пришлось 65,8% экспорта АПК, кормами для животных - 12,4%, а также жирами и маслами - 8,1%. Однако все предыдущие годы в тройке основных товаров были злаки, морепродукты и жиры с маслами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

апк, продукты питания, экспорт, санкции против рф