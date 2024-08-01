https://1prime.ru/20240801/aviatsiya-850588139.html

Мишустин указал на развитие российской авиации, несмотря на санкции

Мишустин указал на развитие российской авиации, несмотря на санкции - 01.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин указал на развитие российской авиации, несмотря на санкции

Российская авиация продолжает развиваться, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, это касается и инфраструктуры, аэродромов, системы управления,... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T11:10+0300

2024-08-01T11:10+0300

2024-08-01T11:51+0300

экономика

михаил мишустин

авиация

транспорт

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российская авиация продолжает развиваться, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, это касается и инфраструктуры, аэродромов, системы управления, также открываются новые маршруты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. "Очень важно то, что на сегодняшний день, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, отечественная авиация продолжает развиваться. Это не только сама авиация, это и инфраструктура, аэродромы, система управления, открываются новые маршруты, вы сказали об этом. Все меньше становится необходимость делать где-то пересадку или лететь в Москву, чтобы обратно возвращаться в сторону того же Дальнего Востока, это все очень важно", - сказал Мишустин. Премьер отметил, что воздушное движение и воздушный транспорт имеют стратегическое значение для страны, поэтому важно сделать перелеты более доступными. За шесть лет планируется в 1,5 раза увеличить их интенсивность. "Это потребует и комплексного подхода, и слаженных действий не только органов власти, но и частных организаций, компаний, науки, промышленности, цифровой индустрии, строительного комплекса, ну, и всего большого, как мы называем, авиационного сообщества", - подчеркнул Мишустин.

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михаил мишустин, авиация, транспорт