https://1prime.ru/20240801/aviatsiya-850589150.html

Росавиация к концу летнего сезона ожидает рост авиаперевозок на 6,4%

Росавиация к концу летнего сезона ожидает рост авиаперевозок на 6,4% - 01.08.2024, ПРАЙМ

Росавиация к концу летнего сезона ожидает рост авиаперевозок на 6,4%

Российские авиакомпании к концу летнего сезона планируют перевезти 73,3 миллиона пассажиров - это на 6,4% больше показателей летнего периода прошлого года,... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T11:38+0300

2024-08-01T11:38+0300

2024-08-01T11:38+0300

росавиация

аэрофлот

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российские авиакомпании к концу летнего сезона планируют перевезти 73,3 миллиона пассажиров - это на 6,4% больше показателей летнего периода прошлого года, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным. Ядров отдельно остановился на летнем расписании как наиболее интенсивном, в том числе с учетом массовых отпусков в июле–августе. "К концу сезона мы планируем перевезти 73,3 миллиона пассажиров, что на 6,4% больше, чем за летний период прошлого года. И особо отмечу, что из 73,3 миллиона 69% – это перевозки по 18 нашим туристическим регионам, которые определены Минэкономразвития", - сказал он. Ядров отметил, что традиционно в гражданской авиации летнее расписание начинается в апреле и заканчивается в октябре. По состоянию на июль уже перевезено 40 миллионов пассажиров. "Мы видим уверенный рост на внутренних перевозках, это 31 миллион. Активно также идет рост по международным воздушным линиям", - рассказал глава Росавиации. Он также отметил высокую загрузку кресел. Она в среднем составляет 88%, а у отдельных авиакомпаний-лидеров, к примеру, у авиакомпании "Победа" - 95%, "Сибирь" и "Азимут" – порядка 93%. "Это в первую очередь говорит о высоком спросе на авиаперевозки со стороны наших граждан", - отметил глава ведомства. Также он указал на высокий рост перевозок у отдельных групп авиакомпаний. "Это "Аэрофлот" и "Россия" – растут порядка 21,5% по перевозкам в летний период. И надо отметить группу аэропортов. Тут лидером является аэропорт "Шереметьево" как крупнейший хаб, в том числе трансферных пассажиров, – рост 25,5%. Высокий рост показывают Владивосток и Красноярск – 18%, Калининград и Екатеринбург – по 13%", - привел данные глава Росавиации. Он подчеркнул, что таких результатов можно достичь только при слаженной работе авиакомпаний, аэропортов, всех служб обслуживания воздушного движения, авиадиспетчеров, а также центров техообслуживания и ремонта. "Уверен, что со всеми поставленными задачами мы справимся", - заключил Ядров.

https://1prime.ru/20240801/aviatsiya-850588139.html

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росавиация, аэрофлот