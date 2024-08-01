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Новый кроссовер "Москвич 8" впервые представлен на выставке в Москве - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Новый кроссовер "Москвич 8" впервые представлен на выставке в Москве
Новый кроссовер "Москвич 8" впервые представлен на выставке в Москве - 01.08.2024, ПРАЙМ
Новый кроссовер "Москвич 8" впервые представлен на выставке в Москве
Новый семиместный кроссовер "Москвич 8" впервые представили широкой общественности на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030", которая проходит в... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T14:20+0300
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москвич
автозавод "москвич"
автомобиль "москвич"
"москвич 6"
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Новый семиместный кроссовер "Москвич 8" впервые представили широкой общественности на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030", которая проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", передает корреспондент РИА Новости. "Большая часть посвящена работе нашего завода "Москвич". Здесь все увидят, как собирается машина, как она разрабатывается, какие у нас планы есть с точки зрения работы завода", - рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Первые фото новинки "Москвич 8" были показаны в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина в мае по итогам его посещения автозавода "Москвич". Теперь ее можно увидеть вживую. Это не оригинальная модель - она представляет собой кальку с Sehol X8 Plus от китайского JAC.Модель оснащается бензиновым двигателем GDI (174 лошадиные силы) с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Автомобиль имеет просторный салон, цифровую приборную панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводную зарядку для телефона, систему камер кругового обзора и возможность подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Это будет самая крупная модель в серии "Москвичей" - его длина составляет 4824 мм при колесной базе 2830 мм.Производство и продажи кроссовера начнутся в конце 2024 года. Цену производитель пока не раскрывает, но, по оценке эксперта, она может составить около 2,5 миллиона рублей. Автозавод "Москвич" находится на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault покинул в мае прошлого года. Половина предприятия принадлежит правительству Москвы, еще половина "Камазу". На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6". Все их, кроме электромобиля, тоже можно увидеть на площадке выставки.
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москвич, автозавод "москвич", автомобиль "москвич", "москвич 6"
Москвич, автозавод "Москвич", автомобиль "Москвич", "Москвич 6"
14:20 01.08.2024
 
Новый кроссовер "Москвич 8" впервые представлен на выставке в Москве

Автозавод "Москвич" представил в столице новый кроссовер - "Москвич 8"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Москвич 8"
Автомобиль Москвич 8 - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Новый семиместный кроссовер "Москвич 8" впервые представили широкой общественности на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030", которая проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", передает корреспондент РИА Новости.
"Большая часть посвящена работе нашего завода "Москвич". Здесь все увидят, как собирается машина, как она разрабатывается, какие у нас планы есть с точки зрения работы завода", - рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Первые фото новинки "Москвич 8" были показаны в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина в мае по итогам его посещения автозавода "Москвич". Теперь ее можно увидеть вживую. Это не оригинальная модель - она представляет собой кальку с Sehol X8 Plus от китайского JAC.
Модель оснащается бензиновым двигателем GDI (174 лошадиные силы) с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Автомобиль имеет просторный салон, цифровую приборную панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводную зарядку для телефона, систему камер кругового обзора и возможность подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Это будет самая крупная модель в серии "Москвичей" - его длина составляет 4824 мм при колесной базе 2830 мм.
Производство и продажи кроссовера начнутся в конце 2024 года. Цену производитель пока не раскрывает, но, по оценке эксперта, она может составить около 2,5 миллиона рублей.
Автозавод "Москвич" находится на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault покинул в мае прошлого года. Половина предприятия принадлежит правительству Москвы, еще половина "Камазу". На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6". Все их, кроме электромобиля, тоже можно увидеть на площадке выставки.
 
Москвичавтозавод "Москвич"автомобиль "Москвич""Москвич 6"
 
 
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