https://1prime.ru/20240801/avto-850601428.html

Названы самые затратные в ремонте автомобили

Названы самые затратные в ремонте автомобили - 01.08.2024, ПРАЙМ

Названы самые затратные в ремонте автомобили

Средняя цена ремонта и обслуживания автомобилей в России за шесть месяцев текущего года выросла на 31,4% год к году до 9,6 тысячи рублей, сообщает издание "За... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T16:24+0300

2024-08-01T16:24+0300

2024-08-01T16:24+0300

подержанные авто

импорт подержанных авто

спрос на легковые авто

сервис

https://cdnn.1prime.ru/img/83190/57/831905707_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_4d85c9c49893337b4d41412da83594cc.jpg

МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Средняя цена ремонта и обслуживания автомобилей в России за шесть месяцев текущего года выросла на 31,4% год к году до 9,6 тысячи рублей, сообщает издание "За рулем" со ссылкой на исследование франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.С начала этого года число новых автомобилей до трех лет, обслуживающихся в сети, составляет 5%. Их ремонт и обслуживание обходятся в среднем в 8,5 тысяч рублей (+28% за год). Автомобилей возрастом четыре-пять лет – 8%, их обслуживание обходится в 9,5 тыс. рублей (+26% за год).17% автомобилей клиентов сети – от шести до девяти лет, стоимость их ремонта – 10,3 тысячи рублей, что на 29% выше прошлогоднего уровня.Больше всего – 36% парка сети – занимают машины 10-14-летнего возраста, на их обслуживание тратят 10,7 тысяч рублей (+32% за год). Еще 35% автомобилей старше 14 лет, их обслуживание обходится в 9,5 тысяч рублей, это на 35% дороже, чем годом ранее.Иными словами, владельцы 6-14-летних машин вкладываются в их ремонт больше остальных. Речь идет не просто о ТО, а о полноценных ремонтных работах с заменых деталей. Заехав на сервис, клиенты стараются выполнить все необходимые работы по максимуму, заключает издание.

https://1prime.ru/20240610/rzhavchina-849031126.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

подержанные авто, импорт подержанных авто, спрос на легковые авто, сервис