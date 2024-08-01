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Названы самые затратные в ремонте автомобили
Названы самые затратные в ремонте автомобили - 01.08.2024, ПРАЙМ
Названы самые затратные в ремонте автомобили
Средняя цена ремонта и обслуживания автомобилей в России за шесть месяцев текущего года выросла на 31,4% год к году до 9,6 тысячи рублей, сообщает издание "За... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T16:24+0300
2024-08-01T16:24+0300
2024-08-01T16:24+0300
подержанные авто
импорт подержанных авто
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МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Средняя цена ремонта и обслуживания автомобилей в России за шесть месяцев текущего года выросла на 31,4% год к году до 9,6 тысячи рублей, сообщает издание "За рулем" со ссылкой на исследование франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.С начала этого года число новых автомобилей до трех лет, обслуживающихся в сети, составляет 5%. Их ремонт и обслуживание обходятся в среднем в 8,5 тысяч рублей (+28% за год). Автомобилей возрастом четыре-пять лет – 8%, их обслуживание обходится в 9,5 тыс. рублей (+26% за год).17% автомобилей клиентов сети – от шести до девяти лет, стоимость их ремонта – 10,3 тысячи рублей, что на 29% выше прошлогоднего уровня.Больше всего – 36% парка сети – занимают машины 10-14-летнего возраста, на их обслуживание тратят 10,7 тысяч рублей (+32% за год). Еще 35% автомобилей старше 14 лет, их обслуживание обходится в 9,5 тысяч рублей, это на 35% дороже, чем годом ранее.Иными словами, владельцы 6-14-летних машин вкладываются в их ремонт больше остальных. Речь идет не просто о ТО, а о полноценных ремонтных работах с заменых деталей. Заехав на сервис, клиенты стараются выполнить все необходимые работы по максимуму, заключает издание.
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подержанные авто, импорт подержанных авто, спрос на легковые авто, сервис
подержанные авто, импорт подержанных авто, спрос на легковые авто, сервис
Названы самые затратные в ремонте автомобили
"За рулем": средний чек на ремонт автомобилей в России вырос за год на 31,4%
МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ.
Средняя цена ремонта и обслуживания автомобилей в России за шесть месяцев текущего года выросла на 31,4% год к году до 9,6 тысячи рублей, сообщает издание "За рулем"
со ссылкой на исследование франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.
С начала этого года число новых автомобилей до трех лет, обслуживающихся в сети, составляет 5%. Их ремонт и обслуживание обходятся в среднем в 8,5 тысяч рублей (+28% за год). Автомобилей возрастом четыре-пять лет – 8%, их обслуживание обходится в 9,5 тыс. рублей (+26% за год).
17% автомобилей клиентов сети – от шести до девяти лет, стоимость их ремонта – 10,3 тысячи рублей, что на 29% выше прошлогоднего уровня.
Больше всего – 36% парка сети – занимают машины 10-14-летнего возраста, на их обслуживание тратят 10,7 тысяч рублей (+32% за год). Еще 35% автомобилей старше 14 лет, их обслуживание обходится в 9,5 тысяч рублей, это на 35% дороже, чем годом ранее.
Иными словами, владельцы 6-14-летних машин вкладываются в их ремонт больше остальных. Речь идет не просто о ТО, а о полноценных ремонтных работах с заменых деталей. Заехав на сервис, клиенты стараются выполнить все необходимые работы по максимуму, заключает издание.
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