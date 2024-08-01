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Миллиарды злотых списали со счетов клиентов крупнейшего польского банка

Миллиарды злотых списали со счетов клиентов крупнейшего польского банка - 01.08.2024, ПРАЙМ

Миллиарды злотых списали со счетов клиентов крупнейшего польского банка

Миллиарды злотых были списаны со счетов клиентов крупнейшего польского банка PKO в результате технического сбоя, сообщает телеканал TVP. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T13:04+0300

2024-08-01T13:04+0300

2024-08-01T13:04+0300

банки

польша

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ВАРШАВА, 1 авг - ПРАЙМ. Миллиарды злотых были списаны со счетов клиентов крупнейшего польского банка PKO в результате технического сбоя, сообщает телеканал TVP. "Несколько миллиардов злотых исчезло со счетов клиентов PKO BP в результате технической ошибки", - говорится в сообщении. Уточняется, что некоторые клиенты банка PKO в четверг "увидели ложную информацию о состоянии своих учетных записей". Поясняется, что "в результате технической ошибки произошло неправильное списание комиссионных со счетов части корпоративных клиентов". Один из клиентов банка Александр Гжегож Маркунас написал на платформе Х, что с его счета ночью было списано 173,5 миллиарда злотых (более 43 миллиардов долларов). PKO BP - крупнейший в Польше банк. Государственное казначейство владеет 29,43% акций банка. Стоимость активов PKO BP составляет 473 миллиарда злотых (около 118 миллиардов долларов).

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банки, польша, сбой