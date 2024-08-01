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Банки обяжут предупреждать о рисках договора долгосрочных сбережений - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Банки обяжут предупреждать о рисках договора долгосрочных сбережений
Банки обяжут предупреждать о рисках договора долгосрочных сбережений - 01.08.2024, ПРАЙМ
Банки обяжут предупреждать о рисках договора долгосрочных сбережений
Российские банки как агенты негосударственных пенсионных фондов при заключении договора долгосрочных сбережений должны будут предоставлять клиенту ключевой... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T13:56+0300
2024-08-01T13:56+0300
банк россии
банки
программа долгосрочных сбережений
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российские банки как агенты негосударственных пенсионных фондов при заключении договора долгосрочных сбережений должны будут предоставлять клиенту ключевой информационный документ о его условиях и рисках, сообщает ЦБ РФ. "При заключении договора долгосрочных сбережений банки, действующие как агенты негосударственных пенсионных фондов, должны будут предоставлять клиенту ключевой информационный документ (КИД) об условиях и рисках этого договора. Такие требования устанавливает проект указания Банка России", - говорится в сообщении ЦБ. Планируется, что указание вступит в силу 1 апреля 2025 года. Ключевой информационный документ будет информировать клиента о возможности перевести в программу долгосрочных сбережений имеющиеся пенсионные накопления (сделать это можно единовременным взносом), о государственной поддержке взносов по программе. Также в документе должна быть информация о порядке и условиях выплаты выкупной суммы по договору (например, если человек в силу жизненных обстоятельств хочет снять всю сумму или ее часть, но договор расторгать не собирается). Кроме того, банк обязан предупреждать потребителя, что договор долгосрочных сбережений не является банковским вкладом. "Банк должен будет ознакомить клиента с КИД и получить у него подпись, подтверждающую это, до того как человеку предоставят все другие документы по договору", - сказано в сообщении. Программа долгосрочных сбережений начала работать в РФ с января 2024 года. По другим финансовым продуктам ключевые информационные документы уже действуют.
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банки, программа долгосрочных сбережений
Банк России, Банки, программа долгосрочных сбережений
13:56 01.08.2024
 
Банки обяжут предупреждать о рисках договора долгосрочных сбережений

ЦБ обяжет банки предупреждать о рисках при заключении договора долгосрочных сбережений

© fotolia.com / motorradcbrПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© fotolia.com / motorradcbr
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российские банки как агенты негосударственных пенсионных фондов при заключении договора долгосрочных сбережений должны будут предоставлять клиенту ключевой информационный документ о его условиях и рисках, сообщает ЦБ РФ.
"При заключении договора долгосрочных сбережений банки, действующие как агенты негосударственных пенсионных фондов, должны будут предоставлять клиенту ключевой информационный документ (КИД) об условиях и рисках этого договора. Такие требования устанавливает проект указания Банка России", - говорится в сообщении ЦБ. Планируется, что указание вступит в силу 1 апреля 2025 года.
Ключевой информационный документ будет информировать клиента о возможности перевести в программу долгосрочных сбережений имеющиеся пенсионные накопления (сделать это можно единовременным взносом), о государственной поддержке взносов по программе.
Также в документе должна быть информация о порядке и условиях выплаты выкупной суммы по договору (например, если человек в силу жизненных обстоятельств хочет снять всю сумму или ее часть, но договор расторгать не собирается). Кроме того, банк обязан предупреждать потребителя, что договор долгосрочных сбережений не является банковским вкладом.
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"Банк должен будет ознакомить клиента с КИД и получить у него подпись, подтверждающую это, до того как человеку предоставят все другие документы по договору", - сказано в сообщении.
Программа долгосрочных сбережений начала работать в РФ с января 2024 года. По другим финансовым продуктам ключевые информационные документы уже действуют.
 
Банк РоссииБанкипрограмма долгосрочных сбережений
 
 
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