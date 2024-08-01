https://1prime.ru/20240801/belorusneft-850610251.html

Белоруссия хочет расширить присутствие в России на рынке нефтесервиса

Белоруссия хочет расширить присутствие в России на рынке нефтесервиса - 01.08.2024, ПРАЙМ

Белоруссия хочет расширить присутствие в России на рынке нефтесервиса

Белорусские нефтяники намерены расширять свое присутствие на рынке нефтесервиса в России, заявил генеральный директор производственного объединения... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T21:27+0300

2024-08-01T21:27+0300

2024-08-01T21:27+0300

энергетика

белоруссия

россия

нефтесервисные технологии

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МИНСК, 1 авг – ПРАЙМ. Белорусские нефтяники намерены расширять свое присутствие на рынке нефтесервиса в России, заявил генеральный директор производственного объединения "Белоруснефть" Александр Ляхов. "Мы располагаем своими технологиями, которые адаптированы к работе как в Беларуси, так и в России. Последние десятилетия мы активно изучали мировой опыт, проработали его в наших геологических условиях. И теперь в период санкций активно продвигаем сервисное направление на российском рынке. Мы востребованы и нужны - чувствуем это и расширяем свое присутствие", - приводит слова гендиректора агентство Белта. Он подчеркнул, что белорусские нефтяники открыты для диалога с российскими коллегами. "Россия на сегодня - одна из крупнейших стран мира по добыче нефти и газа, и, естественно, там имеются крупные вертикальные интегрированные компании, такие как группа "Газпром", "Роснефть" и другие, и мы с ними активно работаем с точки зрения продвижения на их рынок наших технологий и кооперации по разработке трудноизвлекаемых запасов", - сказал Ляхов. Он также напомнил, что у "Белоруснефти" в России есть и добывающий проект. "В этом году уровень добычи нефти и газа в этом проекте уже будет сопоставим с уровнем добычи на белорусских месторождениях. Это тоже около 2 миллионов тонн нефтяного эквивалента", - рассказал Ляхов. Он добавил, что компетенции белорусских нефтяников востребованы и на других континентах. Так, "Белоруснефть" присутствует на рынке Латинской Америки с 2006 года. "Продолжаем работать в таких странах, как Венесуэла, Эквадор, и это говорит о том, что за 15 лет мы подтвердили свою состоятельность и намерение развиваться дальше", - отметил Ляхов. По африканскому континенту также рассматриваются разные варианты, возможность их реализации покажет будущее, сообщил гендиректор. Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии, работает в нефтяной сфере других стран.

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белоруссия, россия, нефтесервисные технологии