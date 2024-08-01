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Запрет на экспорт бензина из России возобновлен

Запрет на экспорт бензина из России возобновлен - 01.08.2024, ПРАЙМ

Запрет на экспорт бензина из России возобновлен

Запрет на поставку российского бензина за рубеж возобновлен с четверга и продолжит действие в сентябре-октябре. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T06:32+0300

2024-08-01T06:32+0300

2024-08-01T06:32+0300

энергетика

экспорт бензина

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Запрет на поставку российского бензина за рубеж возобновлен с четверга и продолжит действие в сентябре-октябре. Правительство РФ с 1 марта на полгода, до 1 сентября, ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был временно снят. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что с 1 августа эмбарго возобновится. Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в среду объявил, что решение продлить запрет принято на сентябрь-октябрь. При этом запрета на экспорт дизельного топлива из России, по его словам, не требуется, но будет вестись работа по ограничению потенциала вывоза непроизводителями. Кабмин в прошлом году уже вводил запрет на экспорт бензина и дизтоплива, власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене.

https://1prime.ru/20240712/benzin-850036147.html

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экспорт бензина