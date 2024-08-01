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Безработица в еврозоне в июне неожиданно выросла
Безработица в еврозоне в июне неожиданно выросла - 01.08.2024, ПРАЙМ
Безработица в еврозоне в июне неожиданно выросла
Безработица в еврозоне в июне выросла до 6,5% с уровня мая в 6,4%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T12:13+0300
2024-08-01T12:13+0300
2024-08-01T12:13+0300
безработица
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в июне выросла до 6,5% с уровня мая в 6,4%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения показателя на уровне мая в 6,4%.
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безработица
Безработица в еврозоне в июне неожиданно выросла
Безработица в еврозоне в июне неожиданно выросла до 6,5% в 6,4% в мае
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в июне выросла до 6,5% с уровня мая в 6,4%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения показателя на уровне мая в 6,4%.