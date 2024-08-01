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"Путин решит проблему". Турки оценили финансовую инициативу БРИКС

"Путин решит проблему". Турки оценили финансовую инициативу БРИКС - 01.08.2024, ПРАЙМ

"Путин решит проблему". Турки оценили финансовую инициативу БРИКС

Страны БРИКС работают над созданием аналога западной системы SWIFT, инициатива стала приоритетной в сфере финансов. Читатели турецкого портала Haber7 поддержали | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T10:51+0300

2024-08-01T10:51+0300

2024-08-01T10:51+0300

экономика

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Страны БРИКС работают над созданием аналога западной системы SWIFT, инициатива стала приоритетной в сфере финансов. Читатели турецкого портала Haber7 поддержали план."Дай Бог, господству империалистических сил придет конец. Отныне и государства, и народы должны верить в то, что мир – это далеко не пять богатых стран", - отметил Юша.Другие читатели отметили, что президент Владимир Путин решит проблему, тогда доллару придет конец и с империализмом будет покончено."Если доллару придет конец, то и США – тоже. Существование Америки зависит от доллара. Но мирного финала не будет, Вашингтон пойдет на все", - отметил Фехми. "Кто бы что ни делал для уничтожения США, это пойдет на благо человечества. Исламские страны также должны поддержать это решение", - заключил Конец.Полный текст читайте на ИноСМИ

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swift, турция, брикс, финансы