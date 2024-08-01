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Матвиенко заявила о дискредитации SWIFT и доллара

Матвиенко заявила о дискредитации SWIFT и доллара - 01.08.2024, ПРАЙМ

Матвиенко заявила о дискредитации SWIFT и доллара

Платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали, использование чужих валютных резервов и доходов от них дискредитирует основы мировой экономики, сказала... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T11:34+0300

2024-08-01T11:34+0300

2024-08-01T11:35+0300

экономика

валентина матвиенко

доллар

swift

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали, использование чужих валютных резервов и доходов от них дискредитирует основы мировой экономики, сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Существующая платежно-расчетная система SWIFT, она себя дискредитировала, доллар себя дискредитировал", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2024 года. Председатель Совфеда считает, что если можно взять валютные резервы, доходы от золотовалютного резерва зарубежного государства и их присвоить, то это дискредитирует основы мировой экономики и мировой валютной, денежно-финансовой систем и любых взаиморасчетов. Использование золотовалютных резервов России западными странами привело к тому, что в рамках BRICS вырос процесс взаиморасчетов в национальных валютах из-за чего начала снижаться доля доллара. "Началось обсуждение платформы BRICS Bridge, которая была бы независимой и обеспечивала взаимные расчеты на твердой совместной платформе", - отметила Матвиенко, говоря о том, какие меры сейчас принимаются в рамках BRICS, чтобы обеспечить надежную платформу для взаиморасчетов. Ранее Матвиенко сообщала, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу "БРИКС Бридж" (BRICS Bridge), по ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ РФ.

https://1prime.ru/20240801/briks-850586735.html

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валентина матвиенко, доллар, swift