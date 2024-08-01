https://1prime.ru/20240801/dom-850588789.html

ЖКХ: дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным

ЖКХ: дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным - 01.08.2024, ПРАЙМ

ЖКХ: дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным

Многоквартирный пятиэтажный дом в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда после взрыва газа, не был аварийным, износ здания составлял 30%, капитальный ремонт | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T11:32+0300

2024-08-01T11:32+0300

2024-08-01T11:32+0300

происшествия

дом

жкх

https://cdnn.1prime.ru/img/82822/69/828226990_0:69:1500:913_1920x0_80_0_0_7f2f71012ff28bfc21665f69db07f0b3.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Многоквартирный пятиэтажный дом в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда после взрыва газа, не был аварийным, износ здания составлял 30%, капитальный ремонт был запланирован на 2032 год, следует из открытых данных портала ГИС ЖКХ. В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Согласно данным Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, панельный дом 81 по улице Сибирская был построен в 1974 году, на 1 мая 20223 год общий износ здания составлял 30%, его обслуживала управляющая компания "Тагил-Сити". Ресурсонабжающей организацией, отвечающей за газоснабжение, числится АО "Газэкс". По информации портала Дом.МинЖКХ.РУ, в доме было 80 жилых помещений в шести подъездах, капитальный ремонт здания был запланирован на 2032 год, при этом систему газоснабжения планировалось отремонтировать в 2043 году.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дом, жкх