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ЖКХ: дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным - 01.08.2024, ПРАЙМ
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ЖКХ: дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным
ЖКХ: дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным - 01.08.2024, ПРАЙМ
ЖКХ: дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным
Многоквартирный пятиэтажный дом в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда после взрыва газа, не был аварийным, износ здания составлял 30%, капитальный ремонт | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T11:32+0300
2024-08-01T11:32+0300
происшествия
дом
жкх
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Многоквартирный пятиэтажный дом в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда после взрыва газа, не был аварийным, износ здания составлял 30%, капитальный ремонт был запланирован на 2032 год, следует из открытых данных портала ГИС ЖКХ. В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Согласно данным Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, панельный дом 81 по улице Сибирская был построен в 1974 году, на 1 мая 20223 год общий износ здания составлял 30%, его обслуживала управляющая компания "Тагил-Сити". Ресурсонабжающей организацией, отвечающей за газоснабжение, числится АО "Газэкс". По информации портала Дом.МинЖКХ.РУ, в доме было 80 жилых помещений в шести подъездах, капитальный ремонт здания был запланирован на 2032 год, при этом систему газоснабжения планировалось отремонтировать в 2043 году.
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дом, жкх
Происшествия, дом, ЖКХ
11:32 01.08.2024
 
ЖКХ: дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным

ЖКХ: износ здания в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, составлял 30%

© РИА Новости . Алексей МальгавкоНижний Тагил
Нижний Тагил - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Многоквартирный пятиэтажный дом в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда после взрыва газа, не был аварийным, износ здания составлял 30%, капитальный ремонт был запланирован на 2032 год, следует из открытых данных портала ГИС ЖКХ.
В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
Согласно данным Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, панельный дом 81 по улице Сибирская был построен в 1974 году, на 1 мая 20223 год общий износ здания составлял 30%, его обслуживала управляющая компания "Тагил-Сити". Ресурсонабжающей организацией, отвечающей за газоснабжение, числится АО "Газэкс".
По информации портала Дом.МинЖКХ.РУ, в доме было 80 жилых помещений в шести подъездах, капитальный ремонт здания был запланирован на 2032 год, при этом систему газоснабжения планировалось отремонтировать в 2043 году.
 
ПроисшествиядомЖКХ
 
 
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