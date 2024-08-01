https://1prime.ru/20240801/estoniya-850593302.html

Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией

Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией - 01.08.2024, ПРАЙМ

Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией

Эстония решила ввести полный таможенный контроль на границе с Россией, мера вступит в силу с 8 августа, написал в соцсети х глава эстонского МИД Маргус Цахна. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T13:14+0300

2024-08-01T13:14+0300

2024-08-01T13:14+0300

эстония

россия

таможня

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/18/841361857_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4e156c63485dbf0b636e35ac8bb1c8ba.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Эстония решила ввести полный таможенный контроль на границе с Россией, мера вступит в силу с 8 августа, написал в соцсети х глава эстонского МИД Маргус Цахна.На эстонско-российской границе ранее действовал выборочный таможенный контроль людей и грузов. Однако 1 августа телерадиовещательная компания ERR сообщила, что контроль теперь будет полным."С 8 августа Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией, чтобы лучше гарантировать, что мы не снабжаем российскую военную машину и не помогаем агрессору уклоняться от санкций", - отметил министр.

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эстония, россия, таможня