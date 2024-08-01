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Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией
Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией - 01.08.2024, ПРАЙМ
Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией
Эстония решила ввести полный таможенный контроль на границе с Россией, мера вступит в силу с 8 августа, написал в соцсети х глава эстонского МИД Маргус Цахна. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T13:14+0300
2024-08-01T13:14+0300
эстония
россия
таможня
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Эстония решила ввести полный таможенный контроль на границе с Россией, мера вступит в силу с 8 августа, написал в соцсети х глава эстонского МИД Маргус Цахна.На эстонско-российской границе ранее действовал выборочный таможенный контроль людей и грузов. Однако 1 августа телерадиовещательная компания ERR сообщила, что контроль теперь будет полным."С 8 августа Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией, чтобы лучше гарантировать, что мы не снабжаем российскую военную машину и не помогаем агрессору уклоняться от санкций", - отметил министр.
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эстония, россия, таможня
ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, таможня
13:14 01.08.2024
 
Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией

Цахна: Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль на границе с РФ

© Unsplash/Gleb MakarovВид на Таллин, Эстония
Вид на Таллин, Эстония
© Unsplash/Gleb Makarov
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Эстония решила ввести полный таможенный контроль на границе с Россией, мера вступит в силу с 8 августа, написал в соцсети х глава эстонского МИД Маргус Цахна.
На эстонско-российской границе ранее действовал выборочный таможенный контроль людей и грузов. Однако 1 августа телерадиовещательная компания ERR сообщила, что контроль теперь будет полным.
"С 8 августа Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией, чтобы лучше гарантировать, что мы не снабжаем российскую военную машину и не помогаем агрессору уклоняться от санкций", - отметил министр.
 
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