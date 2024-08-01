https://1prime.ru/20240801/f-16-850595417.html

"Россия в ужасе!" Британцы высмеяли новость о боевых вылетах ВСУ на F-16

"Россия в ужасе!" Британцы высмеяли новость о боевых вылетах ВСУ на F-16 - 01.08.2024, ПРАЙМ

"Россия в ужасе!" Британцы высмеяли новость о боевых вылетах ВСУ на F-16

The Telegraph сообщала, что Вооруженные силы Украины уже опробовали западные истребители F-16 в бою. Читатели издания отметили, что самолеты не обеспечат победу | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T14:11+0300

2024-08-01T14:11+0300

2024-08-01T14:11+0300

вооружения

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всу

великобритания

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. The Telegraph сообщала, что Вооруженные силы Украины уже опробовали западные истребители F-16 в бою. Читатели издания отметили, что самолеты не обеспечат победу Украине."Летать на них научили только шесть пилотов. Россия наверняка в ужасе! Ха-ха-ха", - отметил Ciaran Caughey. Jeffrey Lawler добавил, что на самом деле летать будут только два самолета."Очередной "перелом", останки которого скоро выставят на всеобщее обозрение в московском Парке Победы вместе с "Брэдли" и "Абрамсами"", - заключил dodrade gesserit.Полный текст читайте на ИноСМИ

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f-16, всу, великобритания