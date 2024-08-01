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"Россия в ужасе!" Британцы высмеяли новость о боевых вылетах ВСУ на F-16 - 01.08.2024, ПРАЙМ
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"Россия в ужасе!" Британцы высмеяли новость о боевых вылетах ВСУ на F-16
"Россия в ужасе!" Британцы высмеяли новость о боевых вылетах ВСУ на F-16 - 01.08.2024, ПРАЙМ
"Россия в ужасе!" Британцы высмеяли новость о боевых вылетах ВСУ на F-16
The Telegraph сообщала, что Вооруженные силы Украины уже опробовали западные истребители F-16 в бою. Читатели издания отметили, что самолеты не обеспечат победу | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T14:11+0300
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вооружения
f-16
всу
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. The Telegraph сообщала, что Вооруженные силы Украины уже опробовали западные истребители F-16 в бою. Читатели издания отметили, что самолеты не обеспечат победу Украине."Летать на них научили только шесть пилотов. Россия наверняка в ужасе! Ха-ха-ха", - отметил Ciaran Caughey. Jeffrey Lawler добавил, что на самом деле летать будут только два самолета."Очередной "перелом", останки которого скоро выставят на всеобщее обозрение в московском Парке Победы вместе с "Брэдли" и "Абрамсами"", - заключил dodrade gesserit.Полный текст читайте на ИноСМИ
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f-16, всу, великобритания
Вооружения, F-16, ВСУ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
14:11 01.08.2024
 
"Россия в ужасе!" Британцы высмеяли новость о боевых вылетах ВСУ на F-16

Читатели The Telegraph высмеяли новость о боевых вылетах ВСУ на F-16

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. The Telegraph сообщала, что Вооруженные силы Украины уже опробовали западные истребители F-16 в бою. Читатели издания отметили, что самолеты не обеспечат победу Украине.
"Летать на них научили только шесть пилотов. Россия наверняка в ужасе! Ха-ха-ха", - отметил Ciaran Caughey.
Jeffrey Lawler добавил, что на самом деле летать будут только два самолета.
"Очередной "перелом", останки которого скоро выставят на всеобщее обозрение в московском Парке Победы вместе с "Брэдли" и "Абрамсами"", - заключил dodrade gesserit.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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ВооруженияF-16ВСУВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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