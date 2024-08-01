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ФАС раскрыла картель на поставку стройматериалов для железных дорог

ФАС раскрыла картель на поставку стройматериалов для железных дорог - 01.08.2024, ПРАЙМ

ФАС раскрыла картель на поставку стройматериалов для железных дорог

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор, охвативший 20 регионов РФ, на торгах на поставку строительных материалов для... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T10:50+0300

2024-08-01T10:50+0300

2024-08-01T10:50+0300

фас рф

железная дорога

картель

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор, охвативший 20 регионов РФ, на торгах на поставку строительных материалов для железных дорог на сумму более 5,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ведомства. "ФАС раскрыла картель на торгах на поставку стройматериалов для железных дорог. Сговор охватил 20 регионов страны, а общая начальная (максимальная) цена контрактов превысила 5,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Служба вынесла решение о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Центрстрой", ООО "Промышленная компания "Феррум Трейд", ООО "Нерудная компания Лидер", ООО "Комфорт Плюс". Отмечается, что организации заключили ограничивающее конкуренцию соглашение с целью поддержания цен при участии в торгах на поставку строительных материалов в рамках реализации инфраструктурных проектов для развития железных дорог. В сообщении указывается, что с целью сокрытия своей противоправной деятельности организации постоянно указывали разное месторасположение. При этом фактически они работали по одному адресу - месту нахождения ООО "Комфорт Плюс", добавили в ФАС. Значительный объем доказательств по делу служба получила в ходе внеплановых выездных проверок, проведенных при взаимодействии с Генпрокуратурой РФ. Компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, также ФАС направит материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, пишет служба.

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фас рф, железная дорога, картель