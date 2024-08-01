Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС раскрыла картель на поставку стройматериалов для железных дорог - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240801/fas-850586385.html
ФАС раскрыла картель на поставку стройматериалов для железных дорог
ФАС раскрыла картель на поставку стройматериалов для железных дорог - 01.08.2024, ПРАЙМ
ФАС раскрыла картель на поставку стройматериалов для железных дорог
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор, охвативший 20 регионов РФ, на торгах на поставку строительных материалов для... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T10:50+0300
2024-08-01T10:50+0300
фас рф
железная дорога
картель
https://cdnn.1prime.ru/img/82307/40/823074020_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_5d67032df5c665f07d33d88198f941cb.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор, охвативший 20 регионов РФ, на торгах на поставку строительных материалов для железных дорог на сумму более 5,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ведомства. "ФАС раскрыла картель на торгах на поставку стройматериалов для железных дорог. Сговор охватил 20 регионов страны, а общая начальная (максимальная) цена контрактов превысила 5,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Служба вынесла решение о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Центрстрой", ООО "Промышленная компания "Феррум Трейд", ООО "Нерудная компания Лидер", ООО "Комфорт Плюс". Отмечается, что организации заключили ограничивающее конкуренцию соглашение с целью поддержания цен при участии в торгах на поставку строительных материалов в рамках реализации инфраструктурных проектов для развития железных дорог. В сообщении указывается, что с целью сокрытия своей противоправной деятельности организации постоянно указывали разное месторасположение. При этом фактически они работали по одному адресу - месту нахождения ООО "Комфорт Плюс", добавили в ФАС. Значительный объем доказательств по делу служба получила в ходе внеплановых выездных проверок, проведенных при взаимодействии с Генпрокуратурой РФ. Компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, также ФАС направит материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, пишет служба.
https://1prime.ru/20240729/monopoliya-850499788.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82307/40/823074020_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_49e43c2451e4277afff577a2c141cb3c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фас рф, железная дорога, картель
ФАС РФ, железная дорога, картель
10:50 01.08.2024
 
ФАС раскрыла картель на поставку стройматериалов для железных дорог

ФАС раскрыла картель на поставку стройматериалов для железных дорог на 5,2 млрд руб

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВывоз на старт ракеты "Союз-ФГ" с ТПК "Союз ТМА-16М"
Вывоз на старт ракеты Союз-ФГ с ТПК Союз ТМА-16М - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор, охвативший 20 регионов РФ, на торгах на поставку строительных материалов для железных дорог на сумму более 5,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
"ФАС раскрыла картель на торгах на поставку стройматериалов для железных дорог. Сговор охватил 20 регионов страны, а общая начальная (максимальная) цена контрактов превысила 5,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Служба вынесла решение о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Центрстрой", ООО "Промышленная компания "Феррум Трейд", ООО "Нерудная компания Лидер", ООО "Комфорт Плюс".
Отмечается, что организации заключили ограничивающее конкуренцию соглашение с целью поддержания цен при участии в торгах на поставку строительных материалов в рамках реализации инфраструктурных проектов для развития железных дорог.
В сообщении указывается, что с целью сокрытия своей противоправной деятельности организации постоянно указывали разное месторасположение. При этом фактически они работали по одному адресу - месту нахождения ООО "Комфорт Плюс", добавили в ФАС. Значительный объем доказательств по делу служба получила в ходе внеплановых выездных проверок, проведенных при взаимодействии с Генпрокуратурой РФ.
Компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, также ФАС направит материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, пишет служба.
Автозаправочная станция Сургутнефтегаз в Великом Новгороде - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
ФАС выдала предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" в Твери
29 июля, 10:54
 
ФАС РФжелезная дорогакартель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала