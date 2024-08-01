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ФАС раскрыла картель на поставку стройматериалов для железных дорог
ФАС раскрыла картель на поставку стройматериалов для железных дорог - 01.08.2024, ПРАЙМ
ФАС раскрыла картель на поставку стройматериалов для железных дорог
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор, охвативший 20 регионов РФ, на торгах на поставку строительных материалов для... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T10:50+0300
2024-08-01T10:50+0300
2024-08-01T10:50+0300
фас рф
железная дорога
картель
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор, охвативший 20 регионов РФ, на торгах на поставку строительных материалов для железных дорог на сумму более 5,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ведомства. "ФАС раскрыла картель на торгах на поставку стройматериалов для железных дорог. Сговор охватил 20 регионов страны, а общая начальная (максимальная) цена контрактов превысила 5,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Служба вынесла решение о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Центрстрой", ООО "Промышленная компания "Феррум Трейд", ООО "Нерудная компания Лидер", ООО "Комфорт Плюс". Отмечается, что организации заключили ограничивающее конкуренцию соглашение с целью поддержания цен при участии в торгах на поставку строительных материалов в рамках реализации инфраструктурных проектов для развития железных дорог. В сообщении указывается, что с целью сокрытия своей противоправной деятельности организации постоянно указывали разное месторасположение. При этом фактически они работали по одному адресу - месту нахождения ООО "Комфорт Плюс", добавили в ФАС. Значительный объем доказательств по делу служба получила в ходе внеплановых выездных проверок, проведенных при взаимодействии с Генпрокуратурой РФ. Компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, также ФАС направит материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, пишет служба.
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фас рф, железная дорога, картель
ФАС РФ, железная дорога, картель
ФАС раскрыла картель на поставку стройматериалов для железных дорог
ФАС раскрыла картель на поставку стройматериалов для железных дорог на 5,2 млрд руб
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор, охвативший 20 регионов РФ, на торгах на поставку строительных материалов для железных дорог на сумму более 5,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
"ФАС раскрыла картель на торгах на поставку стройматериалов для железных дорог. Сговор охватил 20 регионов страны, а общая начальная (максимальная) цена контрактов превысила 5,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Служба вынесла решение о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Центрстрой", ООО "Промышленная компания "Феррум Трейд", ООО "Нерудная компания Лидер", ООО "Комфорт Плюс".
Отмечается, что организации заключили ограничивающее конкуренцию соглашение с целью поддержания цен при участии в торгах на поставку строительных материалов в рамках реализации инфраструктурных проектов для развития железных дорог.
В сообщении указывается, что с целью сокрытия своей противоправной деятельности организации постоянно указывали разное месторасположение. При этом фактически они работали по одному адресу - месту нахождения ООО "Комфорт Плюс", добавили в ФАС. Значительный объем доказательств по делу служба получила в ходе внеплановых выездных проверок, проведенных при взаимодействии с Генпрокуратурой РФ.
Компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, также ФАС направит материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, пишет служба.
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