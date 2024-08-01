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Киев исчерпал источники для финансирования ВСУ, сообщил Минфин Украины

Киев исчерпал источники для финансирования ВСУ, сообщил Минфин Украины - 01.08.2024, ПРАЙМ

Киев исчерпал источники для финансирования ВСУ, сообщил Минфин Украины

Источники для наращивания финансирования украинских войск исчерпаны, требуется повышение налогов. Об этом заявил в четверг министр финансов Украины Сергей... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T18:17+0300

2024-08-01T18:17+0300

2024-08-01T18:17+0300

экономика

украина

расходы на оборону

повышение налогов

экономика украины

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Источники для наращивания финансирования украинских войск исчерпаны, требуется повышение налогов. Об этом заявил в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко. Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что украинское правительство подготовило законопроект о повышении налогов, которые предусматривает и увеличение ставки военного сбора. Представитель кабмина Украины в парламенте Тарас Мельничук сообщал, что правительство одобрило законопроект, который предусматривает увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 млрд долларов). "Полномасштабная война продолжается уже третий год, и правительство делало все возможное, чтобы не повышать налоги для бизнеса. Сегодня этот шаг является вынужденным. Все остальные источники для увеличения финансирования сил обороны уже исчерпаны", — сказано в сообщении, опубликованном на странице Марченко в соцсети Facebook*. Он также напомнил, что направлять поступающую международную помощь на военные цели нельзя. Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа ранее сообщила, что деньги на обеспечение военнослужащих ВСУ могут закончиться уже в сентябре, если в стране не примут поправки в бюджет об увеличении расходов на оборону. Издание Financial Times в марте сообщало со ссылкой на Пидласу, что Киев выделил почти половину своего годового бюджета в сумме 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, а внутренние доходы страны составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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украина, расходы на оборону, повышение налогов, экономика украины