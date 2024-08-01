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Песков оценил физическую форму Путина
Песков оценил физическую форму Путина - 01.08.2024, ПРАЙМ
Песков оценил физическую форму Путина
Президент РФ Владимир Путин находится в прекрасной физической форме. Об этом сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" пресс-секретарь российского... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T17:54+0300
2024-08-01T17:54+0300
2024-08-01T18:02+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин находится в прекрасной физической форме. Об этом сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин "физически очень сильный мужчина, в прекрасной форме и с уникальным мозгом".Песков добавил, что президент РФ превосходит большинство своих коллег по уровню трудоспособности. По его словам, секрет работоспособности Путина в его уникальном таланте, он "оперирует таким количеством данных и информации, причем оперирует как рано утром, так и после полуночи". "То есть у него производительность мозга не падает. Это уникальные его характеристики, этим он значительно превосходит большую часть своих коллег" — сказал пресс-секретарь и добавил, что Путин является трудоголиком в хорошем смысле этого слова.
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россия, кремль, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков оценил физическую форму Путина
Песков: Путин находится в прекрасной физической форме
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин находится в прекрасной физической форме. Об этом сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин "физически очень сильный мужчина, в прекрасной форме и с уникальным мозгом".
Песков добавил, что президент РФ превосходит большинство своих коллег по уровню трудоспособности. По его словам, секрет работоспособности Путина в его уникальном таланте, он "оперирует таким количеством данных и информации, причем оперирует как рано утром, так и после полуночи".
"То есть у него производительность мозга не падает. Это уникальные его характеристики, этим он значительно превосходит большую часть своих коллег" — сказал пресс-секретарь и добавил, что Путин является трудоголиком в хорошем смысле этого слова.
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