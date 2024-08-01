Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков оценил физическую форму Путина - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240801/forma-850605347.html
Песков оценил физическую форму Путина
Песков оценил физическую форму Путина - 01.08.2024, ПРАЙМ
Песков оценил физическую форму Путина
Президент РФ Владимир Путин находится в прекрасной физической форме. Об этом сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" пресс-секретарь российского... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T17:54+0300
2024-08-01T18:02+0300
политика
россия
кремль
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/03/842760370_0:0:2777:1563_1920x0_80_0_0_aba20ae8f385525443d89a0221b0cf5a.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин находится в прекрасной физической форме. Об этом сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин "физически очень сильный мужчина, в прекрасной форме и с уникальным мозгом".Песков добавил, что президент РФ превосходит большинство своих коллег по уровню трудоспособности. По его словам, секрет работоспособности Путина в его уникальном таланте, он "оперирует таким количеством данных и информации, причем оперирует как рано утром, так и после полуночи". "То есть у него производительность мозга не падает. Это уникальные его характеристики, этим он значительно превосходит большую часть своих коллег" — сказал пресс-секретарь и добавил, что Путин является трудоголиком в хорошем смысле этого слова.
https://1prime.ru/20240801/vsu-850599758.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/03/842760370_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_76acbdef8566c998698a063a2af89a70.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кремль, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин
17:54 01.08.2024 (обновлено: 18:02 01.08.2024)
 
Песков оценил физическую форму Путина

Песков: Путин находится в прекрасной физической форме

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Сочи
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин находится в прекрасной физической форме. Об этом сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин "физически очень сильный мужчина, в прекрасной форме и с уникальным мозгом".
Песков добавил, что президент РФ превосходит большинство своих коллег по уровню трудоспособности. По его словам, секрет работоспособности Путина в его уникальном таланте, он "оперирует таким количеством данных и информации, причем оперирует как рано утром, так и после полуночи".
"То есть у него производительность мозга не падает. Это уникальные его характеристики, этим он значительно превосходит большую часть своих коллег" — сказал пресс-секретарь и добавил, что Путин является трудоголиком в хорошем смысле этого слова.
Самолеты F-16 - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
"Путину понравится". В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ
16:05
 
ПолитикаРОССИЯКремльДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала