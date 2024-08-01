https://1prime.ru/20240801/forma-850605347.html

Песков оценил физическую форму Путина

Песков оценил физическую форму Путина - 01.08.2024, ПРАЙМ

Песков оценил физическую форму Путина

Президент РФ Владимир Путин находится в прекрасной физической форме. Об этом сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" пресс-секретарь российского... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T17:54+0300

2024-08-01T17:54+0300

2024-08-01T18:02+0300

политика

россия

кремль

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин находится в прекрасной физической форме. Об этом сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин "физически очень сильный мужчина, в прекрасной форме и с уникальным мозгом".Песков добавил, что президент РФ превосходит большинство своих коллег по уровню трудоспособности. По его словам, секрет работоспособности Путина в его уникальном таланте, он "оперирует таким количеством данных и информации, причем оперирует как рано утром, так и после полуночи". "То есть у него производительность мозга не падает. Это уникальные его характеристики, этим он значительно превосходит большую часть своих коллег" — сказал пресс-секретарь и добавил, что Путин является трудоголиком в хорошем смысле этого слова.

https://1prime.ru/20240801/vsu-850599758.html

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россия, кремль, дмитрий песков, владимир путин